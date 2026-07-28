Том Холанд и Зендая ще направят сватбено тържество в замък

Зендая и Том Холанд подготвят "епично празнуване" на брака си. Сватбеното парти ще бъде в британския замък - Белвоар, който се намира в Лестършир. И ще има стотици гости.

29-годишната актриса и 30-годишният актьор сключиха брак по-рано тази година. Новината за сватбата им се появи през февруари, но те така и не потвърдиха това.

Смята се, че церемонията е била интимна и малка, но явно сега звездите ще направят голямо празненство.

"Ще бъде огромно. Те проучваха имота скоро, посочваха къде искат да са голямото пиано и другите шатри. Ще бъде епично", коментира източник на "The Mail on Sunday".

Все пак, планирането не минало без проблеми. Твърди се, че някой в замъка бил ухапан от кърлеж, докато бил навън.

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