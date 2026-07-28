Спирачната система на автобуса, скъсал мантинела в София, е била изправна

Спирачната система на автобуса, който скъса мантинела на булевард „Цариградско шосе“ в София, е била изправна, пише в становището на „Столичен автотранспорт”. Техническата експертиза на превозното средство не установява отклонения от установените норми.

Според анализа всички възли, агрегати и системи, имащи отношение към безопасната експлоатация на превозното средство, са работели коректно преди възникването на пътнотранспортното произшествие.

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От извършената проверка не се установяват данни автобусът да е имал техническа неизправност преди настъпване на ПТП, която е могла да бъде причина за инцидента.

Гумите на превозното средство са с измерена дълбочина на протектора в съответствие установените норми:

- първи мост: 13 мм.;

- втори мост: 12 мм.;

- трети мост: 15 мм.

Констатираната по време на техническата експертиза повредена цялост на гума е характерно за ПТП следствие и не представлява предхождаща техническа неизправност.

След извършени измервания със съответната апаратура е установено, че спирачната система работи в допустимите граници, без отклонения.

Към момента на извършения оглед и проверка всички щети са вследствие на възникналото ПТП, пише още в становището.