Европейците избират дизайна на новите евробанкноти

До края на годината Европейската централна банка трябва да обяви решението си кой дизайн е избрала, като ще се вземе под внимание гласуване от европейците.

"Това гласуване не е с окончателен характер. Съветът на ЕЦБ ще има окончателния глас какъв ще бъде дизайнът на евробанкнотите, но е добра възможност за жителите на повече от 20 страни, които са в Еврозоната, да видят вариантите на бъдещите банкноти и да си кажат мнението. Това ще е един от аргументите, които ще се имат предвид. До 21 септември електронно ще може да се гласува от всяка точка на света. Хубаво е възможно най-много хора да участват, защото това ще покаже ангажираност към темата, която е доста важна за всички", каза доц. д-р Християн Атанасов от катедра "Политическа икономия" в УНСС в студиото на "Денят ON AIR".

"Трябва да се изготвят банкноти, които са трудни за фалшифициране. Самата процедура за избора е много прозрачна - той е на сайта на ЕЦБ. Там всеки може да се запознае детайлно с процедурата, която е тръгнала преди няколко години. Ние вървим вече към финалния етап. Ще минат няколко години преди да се отпечатат банкнотите и да се появят в нашите портфейли", добави доц. д-р Атанасов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Новите банкноти са разделени в две тематични групи

- едната е посветена на европейската култура и наука, а другата на птиците и реките като елементи от природата.

"На гърба освен птица ще има и сграда, символ на ЕС - Европейският парламент, Европейският съд, Европейската комисия, ЕЦБ. Десет възможности има за избор. Има и вертикално изображение. През определено време се променя дизайнът на банкнотите. Това донякъде се прави и с популярна цел, но и превенция срещу фалшифициране", поясни той. "В исторически план още има някои държави, които и в момента действащият монарх е изобразен върху банкнота или монета. Това е много характерно за Великобритания. Там при всеки нов монарх се сменя дизайнът на монетите", коментира още той. "Трудно се разделихме с българския лев, но е нормално, защото особено в България сме по-консервативни и сме по-емоционални. Доста лесно се привързваме към историческите си личности, герои и символи, които ни сплотяват. Но разликата не е толкова голяма, защото националните ни символи си останаха на монетите."