ЕЦБ ще приветства нови членове на еврозоната, ако покриват критериите

Президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард заяви, че институцията винаги е готова да приветства нови членове на еврозоната, стига те са изпълняват критериите за присъединяване.

Отговорът на Лагард е свързан с изявлението на премиера на Унгария Петер Мадяр от юни, когато заяви, че Будапеща би могла да покрие изискванията на Европейския съюз за приемане на еврото около 2030 г., припомня БТА.

“Както знаете, има установен процес. България успешно премина през него. Винаги сме готови да приветстваме нови членове, стига те да отговарят на изискванията и да изпълняват критериите, а а заключенията за конвергенцията да са положителни. Така че ще видим. Както знаете, това винаги отнема малко време“, каза Лагард.

Тя подчерта, че ЕЦБ няма правомощия да взема решения за приемането на нови държави в еврозоната.

“По този въпрос ние даваме становища, включително по отношение на инфлацията, но решенията по същество се вземат от Европейския съвет и Европейската комисия“, посочи президентът на ЕЦБ.

По време на конференцията Лагард припомни още, че всички държави членки на Европейския съюз, с едно изключение, са поели ангажимент в бъдеще да се присъединят към еврозоната.