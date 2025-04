Руска атака с дронове тази нощ в Харков и Запорожие

Руските сили атакуваха с дронове тази нощ източния украински град Харков, като нападнаха жилищни райони, заяви днес кметът на Харков Игор Терехов, цитиран от ДПА. Понастоящем няма други подробности за атаките срещу Харков.

През нощта град Запорожие също стана обект на руска атака с дронове, съобщи в комуникационното приложение Telegram украинският областен управител на Запорожка област Иван Фьодоров.

Фьодоров каза още, че вследствие на нападението е избухнал пожар и че спешните служби са взели необходимите мерки.

“Операциите за реагиране при извънредни ситуации все още продължават в Харков след руския ракетен удар. Предварителните доклади сочат, че това са крилати ракети - "Искандер". Една от ракетите детонира във въздуха над жилищен квартал; друг удари промишлен обект близо до жилищен район”, написа в социалната мрежа Х Володимир Зеленски.

Украинският президент съобщава, че в резултат на нападението са повредени жилищни сгради, а над 100 души са ранени.

“Всички получават помощ. Това са напълно различни хора — някои възрастни, други много млади. Всичко, което правеха, беше да живеят живота си в собствената си страна, в собствения си град - и само това ги прави мишени за Русия и нейните ракети”, каза още Зеленски.

