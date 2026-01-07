Как сключването на сделки по външната политика може да доведе до насилие

Редът след Втората световна война е мъртъв. На негово място, държавите бързо възприемат ценностно неутрален, транзакционен подход към външната политика. Китай е родоначалник на този подход към международните отношения: в продължение на повече от десетилетие Пекин се стреми към споразумения „услуга за услуга“ с държави по света, за да създаде нови пазари и да разшири икономическия си обхват, създавайки дипломатически връзки както с автократични, така и с демократични държави. Китай се утвърди като велика сила чрез модел на държавно-капиталистическо икономическо развитие, който избягва универсалните човешки права или опасения относно системата на управление на търговските му партньори. Неговите практики за отпускане на заеми може да са хищнически, но получателите на китайски заеми и инфраструктурни проекти доброволно, макар и понякога неохотно, участват в неговия модел, пише Foreign Affairs.

През последните месеци Съединените щати следват своя собствена версия на транзакционна външна политика. По време на втория си мандат президентът Доналд Тръмп отхвърли рамката на конкуренцията между великите сили. Вашингтон наказва съюзници, партньори и врагове с прекомерни тарифи, за да получи дипломатически лост, да извлича ресурси и да печели отстъпки в търговията. Той е преследвал сделки с толкова различни страни като Аржентина, Китай, Япония, Южна Корея, Саудитска Арабия и Южна Корея, без оглед на режима на тези страни, и безмилостно атакува институциите (като НАТО), които са в основата на основания на правила ред. Съвсем наскоро, след като залови и екстрадира венецуелския лидер Николас Мадуро, той изглежда нетърпелив да осигури сделки с наследника на Мадуро в полза на американските петролни компании.

Бъдещето, към което Китай и Съединените щати водят света, наподобява миналото – по-специално деветнадесети век, в който шепа империи се съревноваваха за икономически сфери, ресурси и териториален контрол при липсата на ефективни многостранни институции и международно право, които биха могли да ограничат алчното и авторитарно поведение. Но световните лидери трябва да се замислят два пъти, преди да възкресят транзакционната политика от този век, чиято фундаментална нестабилност създаде спешната нужда от по-добър световен ред. Както твърди историкът Од Арне Уестад, конфликтът между великите сили и перспективата за него са били големи през деветнадесети век. А политиката в стил деветнадесети век не може просто да се наслагва върху двадесет и първи век. Светът е много по-многополюсен сега, отколкото беше тогава, като по-малките държави упражняват по-голямо влияние на световната сцена. Транзакционният подход към външните работи няма да доведе до стабилни сфери на влияние, а до нестабилност, характеризираща се с конкуренция кой може да извлече най-много от международната система по отношение на търговията и ресурсите – и ще възпрепятства разработването на решения на глобални проблеми, които изискват колективно ангажиране.

Надпреварата за империя през деветнадесети век доведе до нестабилност.

Тази „ера на империите“ даде възможност на транзакционните търговски отношения, а приоритизирането на икономическите интереси разми границите между конкурентите и партньорите. Британците и холандците отдавна са били съперници, но от 1820-те години те се превръщат в търговски партньори, които взаимно признават колониите си в Азия. Договорът Кобдън-Шевалие от 1860 г., който историците смятат за първото съвременно споразумение за свободна търговия, кара Обединеното кралство и Франция да намалят тарифите върху стоките и да консолидират имперските си владения и задгранични пазари. След победата на Германия във Френско-пруската война през 1871 г. Франция и Германия стават особено ожесточени съперници, но въпреки това двете страни стават зависими от произведените стоки на другата.

Тази либерализация на търговията обаче доведе до собствена несигурност и нестабилност. Транзакционният икономически обмен и военната войнственост съвпадаха и се подсилваха взаимно, а подозрението и враждебността бяха дълбоки. Всяка велика или изгряваща сила знаеше, че се нуждае от достъп до продуктите и пазарите, контролирани от нейните съперници, което доведе до икономически национализъм и егоистични, краткосрочни дипломатически споразумения. Задълбочаващите се търговски отношения между Франция и Обединеното кралство, например, изостриха конкуренцията им за Судан и други африкански колонии. Така наречените малки войни за потушаване на колониалните въстания метастазираха в широко разпространено насилие в Африка и Азия. С наближаването на края на века Япония предприе собствен имперски проект, колонизирайки Тайван, а след това и Корея. Съединените щати придобиха Филипините, Пуерто Рико и Гуам след Испано-американската война от 1898 г., затвърждавайки имперския си статут.

Тази „надпревара за империя“ допринесе за опустошенията от Първата световна война. Национализмът, протекционизмът, експанзионизмът и расовото превъзходство се завърнаха през 30-те години на миналия век, а силите на Оста отново въвлякоха света във война. И двете световни войни най-накрая показаха ясно, че е крайно необходим ред, основан на по-универсални права, суверенитет и еманципация от териториални придобивания. Вярно е, че ползите, предоставени от следвоенния ред, основан на правила, се оказаха неуловими за много страни, особено за тези в така наречения глобален Юг. Съединените щати доминираха в своите институции, а действията на Вашингтон във войната във Виетнам, войната в Ирак и най-скорошния конфликт в Газа с право поставиха под въпрос неговата отдаденост на отстояването на ценностите на реда. Но въпреки това той предостави потенциал за междудържавно сътрудничество и сътрудничество с американските институции за постигане на резултати, които бяха от полза за глобалната демокрация.

Свързани статии Гнилото ядро на китайската армия

Но в по-широкия исторически план, идеята, че ценностите трябва да са в основата на глобалния ред, е отклонение.

И светът сега изглежда се връща към модел от деветнадесети век, в който се предполага, че икономическите отношения и краткосрочните дипломатически и финансови сделки могат да подкрепят междудържавната стабилност. Подобно на империите от деветнадесети век, Съединените щати и Китай са едновременно конкуренти и партньори – неохотни икономически съперници, които се страхуват от войната, точно толкова, колкото и се готвят за нея.

И двете държави се стремят независимо да засилят своето глобално и регионално влияние, като същевременно признават зависимостта си една от друга. Вътрешните и външните проекти за развитие на Китай, включително инициативата „Един пояс, един път“, отразяват познати имперски усилия от деветнадесети век, фокусирани върху регионална хегемония, дори ако тези имперски средства са насочени към вътрешни цели. Междувременно администрацията на Тръмп отново превърна Западното полукълбо във фокус на националната сигурност на САЩ и възроди реториката на „Манифестната съдба“, като се занимава с южната граница и предполагаемите наркокораби в Карибите.

Може би не е изненадващо, че Съединените щати и Китай се държат както великите сили често правят. По-интересно е как много други държави сякаш се съгласяват с края на основания на правила ред след Втората световна война и се приспособяват към по-транзакционен модел на световните дела от деветнадесети век. Да разгледаме два от най-близките съюзници на Съединените щати, Канада и Франция. И двете страни сега се стремят да запазят дългогодишните си икономически и дипломатически връзки със Съединените щати, като същевременно пренастройват отношенията си с Китай. Въпреки че френският президент Еманюел Макрон наложи нови тарифи на Китай, той също така насърчи нови китайски инвестиции в Европа и настоя за разхлабване на ограниченията върху вноса на китайски технологии в Европейския съюз. Междувременно канадският премиер Марк Карни обяви нов подход към търговията и дипломатическите отношения с Китай.

В глобалния Юг, африкански държави като Нигерия и Южна Африка също се приспособяват към новата реалност. Твърдението на Тръмп за идеологически конфликти с всяка от страните – с Южна Африка, за предполагаемо провеждане на „будна“ вътрешна политика, и с Нигерия, за предполагаемо одобряване на „масовото клане“ на християни – замъглява реалността, че и двете остават близки търговски партньори със Съединените щати. В същото време Южна Африка остава зависима от Русия за петрол и торове, а южноафриканският президент Сирил Рамафоса рекламира нови китайски ангажименти и инвестиции в икономиката на страната си; Нигерия също така засилва отношенията си с Китай, чиято технология задвижва стремежа на Нигерия да изгради мащабни инсталации за слънчева енергия и да добие материали за бъдещи технологии.

Както и в имперския ред от деветнадесети век, транзакционизмът има тенденция да възпрепятства регионалното сътрудничество. Нигерия и Южна Африка са в добра позиция да увеличат сътрудничеството си в търговията, но зависимостта им от динамиката на великите сили между Китай и Съединените щати им пречи да го направят. Същата динамика се наблюдава и в отношенията между Филипините и Виетнам. Двете страни задълбочават сътрудничеството си в областта на отбраната и търговските си отношения, но всяка от тях остава най-фокусирана върху това как да управлява съперничеството между САЩ и Китай в своя полза. Търговската война на Тръмп тласна Виетнам по-близо до Китай, но той продължава да разчита на Съединените щати за сигурност и експортен пазар; износът за Съединените щати представлява 30 процента от БВП на Виетнам. Подобно на други страни в транзакционен ред, Виетнам е хванат в капан между две сили, които не могат да обслужват напълно неговите интереси. Филипините са в подобна ситуация, заявявайки пред американските официални лица, че Манила и Вашингтон са изправени пред „обща заплаха“ в Пекин, докато се стремят да избегнат пряка конфронтация с Китай, от чиито пазари зависят.

Много анализатори – не само Тръмп – изглежда вярват, че „транзакционният“ подход към външните работи може да доведе до дори повече мир, отколкото идеалистичният, предполагайки, че скъпоструващите военни действия не са в икономически интерес на повечето страни и че реалността на глобалните търговски връзки ще предпази великите сили от открита вражда. Те са склонни да приемат, че транзакционизмът поражда прагматизъм, който ще смекчи конфликта, и че ядреното възпиране ще предотврати нови световни войни. Тази година китайският лидер Си Дзинпин убеди Тръмп да се откаже от плана си да наложи прекомерни тарифи върху китайски стоки. Съединените щати сключиха споразумения с Китай за достъп до стратегически минерали. Тесни интереси принудиха прекратяване на надвисналата търговска война между САЩ и Китай, което предполага, че транзакционната ера може да поддържа мира.