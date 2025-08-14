От началото на годината Чехия е пратила на Украйна над 1 млн. снаряда

Повече от 1 млн. едрокалибрени боеприпаса са предоставени на Киев от началото на тази година по линия инициативата на Прага за снабдяване на Украйна със снаряди, съобщи чешкият премиер Петър Фиала, цитиран от Ройтерс и БТА.

Чешкото правителство очаква обемът на доставките да се увеличи.

Благодарение на инициативата на Прага миналата година Украйна получи 1,5 млн. боеприпаса, включително 500 хил. 155-милиметрови снаряда.