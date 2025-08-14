IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
От началото на годината Чехия е пратила на Украйна над 1 млн. снаряда

Очаква се обемът на доставките да се увеличи

14.08.2025 | 08:10 ч. Обновена: 14.08.2025 | 09:46 ч. 12
Снимка БГНЕС

Повече от 1 млн. едрокалибрени боеприпаса са предоставени на Киев от началото на тази година по линия инициативата на Прага за снабдяване на Украйна със снаряди, съобщи чешкият премиер Петър Фиала, цитиран от Ройтерс и БТА. 

Чешкото правителство очаква обемът на доставките да се увеличи.

Благодарение на инициативата на Прага миналата година Украйна получи 1,5 млн. боеприпаса, включително 500 хил. 155-милиметрови снаряда.  

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

чехия Украйна снаряди доставки
