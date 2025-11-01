Тръмп разкрива реновираната баня в спалнята на Линкълн

Президентът Доналд Тръмп обяви, че е реновирал банята в спалнята на Линкълн, споделяйки снимки преди и след в социалните мрежи, докато продължава да добавя своя щрих към Белия дом.

"Реновирах банята на Линкълн в Белия дом. Тя беше реновирана през 40-те години на миналия век в стил арт деко със зелени плочки, което беше напълно неподходящо за ерата на Линкълн“, каза Тръмп в Truth Social. "Направи я с черно-бял полиран статуен мрамор. Това беше много подходящо за времето на Ейбрахам Линкълн и всъщност може да е мраморът, който първоначално е бил там!“, добави американският президент.

Тръмп публикува информация за ремонтите от борда на Air Force One по пътя към Флорида, където ще прекара уикенда. Публикацията идва в момент, когато правителството все още е затворено, а администрацията на Тръмп заявява, че няма да използва спешни средства за финансиране на помощите за хранителна помощ по програмата SNAP до месец ноември.

Малко след това Тръмп публикува още снимки на банята, показвайки златни детайли по смесителя и дръжката на душа, както и други аксесоари. Плюшен бял халат с президентски печат също виси на златна кука.

Президентът обсъди промените, които прави в банята по-рано този месец по време на вечеря в Белия дом, като каза отчасти, че старият стил на банята "не е бил точно в стил Ейб Линкълн“.

"Имаме малки неща като в спалнята на Линкълн. Банята е била направена от семейство Труман, знаете, преди много време. Направена със зелени плочки в стил, който не е точно в стил Ейб Линкълн“, каза президентът.

Всъщност е Арт Деко. А Арт Деко не си отива с 1850 г. и Гражданските войни... Но това, което си отива, е статуен мрамор. Сега е великолепна и напълно в съответствие с онова време, защото спалнята на Линкълн е невероятна, за тези от вас, които са я виждали“, добави доволният президент.

В петък Тръмп също така даде актуализация на състоянието на отделен строителен проект, който ръководи в Центъра Кенеди, който той каза, че "току-що е инспектирал“.

"Външните колони, които бяха в сериозна опасност от корозия, ако нещо не се направи, са завършени и изглеждат великолепно в бял емайл - като различно място! Мраморът се прави, сцените се реновират, скоро ще бъдат монтирани нови седалки, нови столове и нови тъкани, както и великолепни висок клас килими в цялата сграда. Това се случва по-бързо от очакваното, една от моите запазени марки“, каза Тръмп и добави, че тази сграда ще бъде върната към живот.

"Беше мъртва като пирон, но скоро ще бъде отново красива!“, добави Тръмп.

Тези ходове са част от усилията на Тръмп да остави своя отпечатък върху Белия дом, който претърпя множество промени, откакто встъпи в длъжност.

Досега ремонтите включват паваж върху тревата в историческата Розова градина, разрушаване на Източното крило, за да се направи място за нова бална зала и украсяване на Овалния кабинет със злато.

Тръмп често казва, че Белият дом се нуждае от нова бална зала, за да приема световни лидери, за да се избегнат ситуации, в които те са навън и се налага да се използва временна палатка, когато вали. Президентът отбелязва, че паважът в Розовата градина е необходим, защото жените на високи токчета потъват в тревата по време на събития.