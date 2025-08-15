IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Президентът Зеленски разчита на Тръмп и Америка

Време е войната да приключи, каза лидерът на Украйна

15.08.2025 | 22:00 ч. Обновена: 15.08.2025 | 22:15 ч. 3
Reuters

Reuters

Украинският президент Володимир Зеленски призова Доналд Тръмп да убеди Русия да прекрати инвазията си в Украйна по време на срещата с руския президент Владимир Путин в Аляска.

“Време е войната да приключи и необходимите стъпки трябва да бъдат предприети от Русия. Разчитаме на Америка“, написа Зеленски в социалните мрежи.

Украинският президент обяви, че украинската армия изпраща подкрепления в източната част на страната, където руските войски са напреднали към Добропиля.

“Днес очаквам и доклад от нашето разузнаване за настоящите намерения на руската страна и подготовката ѝ за срещата в Аляска. Наистина, залогът е висок. Ключовото е тази среща да отвори реален път към справедлив мир и съществена дискусия между лидерите в тристранен формат – Украйна, Съединените щати и руската страна. Време е да се сложи край на войната и необходимите стъпки трябва да бъдат предприети от Русия. Разчитаме на Америка. Готови сме, както винаги, да работим възможно най-продуктивно”, написа Зеленски в Х.

Володимир Зеленски среща на върха Тръмп-Путин войната в Украйна преговори мир
