Фицо: Разговорите за териториални промени са неизбежни

Западните държави трябва да приемат това, че Украйна не може да се присъедини към НАТО и ще бъдат необходими дискусии за промяна на територията ѝ, за да има напредък за слагане край на войната, заяви днес словашкият премиер Роберт Фицо, цитиран от Ройтерс.

"Първата основна предпоставка за слагане край на конфликта е да се разбере, че Украйна не може да стане член на НАТО", каза Фицо след среща на лидерите на ЕС. "Еднакво важно е фактическото разбиране, че без дискусия за териториални промени в Украйна не можем да вървим напред", добави словашкият премиер. /БТА