IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 19

Фицо: Разговорите за териториални промени са неизбежни

Само така ще има напредък за край на войната в Украйна

20.08.2025 | 08:49 ч. Обновена: 20.08.2025 | 09:00 ч. 2
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Западните държави трябва да приемат това, че Украйна не може да се присъедини към НАТО и ще бъдат необходими дискусии за промяна на територията ѝ, за да има напредък за слагане край на войната, заяви днес словашкият премиер Роберт Фицо, цитиран от Ройтерс.

"Първата основна предпоставка за слагане край на конфликта е да се разбере, че Украйна не може да стане член на НАТО", каза Фицо след среща на лидерите на ЕС. "Еднакво важно е фактическото разбиране, че без дискусия за териториални промени в Украйна не можем да вървим напред", добави словашкият премиер. /БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

фицо украйна война територии
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem