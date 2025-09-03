Проф. Мермерски: Тръмп няма намерение да се противопоставя на Путин

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е "много разочарован" от руския си колега Владимир Путин, заради провала в постигането на мирно споразумение по въпроса за Украйна след срещата им в Аляска.

"Основен акцент на вчерашното изявление на Тръмп беше върху организирането на новия център на космическите сили, които Тръмп основа през първия си мандат. Този център ще бъде основан в селцето Хънтсвил, Алабама, който после обяви, че ще бъде градът на ракетите. Хънтсвил означава точно "село на ловците", коментира анализаторът проф. Йонко Мермерски в "България сутрин".

По думите му Тръмп се оттегля от темата за войната в Украйна и прекратяването ѝ.

"Започва все повече да мълчи по темата за войната. Тъй като европейските лидери не се наредиха зад него, Тръмп все повече обръща внимание на това, което се случва в Далечния изток, в частност новите алианси между Русия, Китай, Индия, Северна Корея. Вчера имаше среща на лидерите на държавите в тази част на света. Пропускаме факта, че извън Европа също съществува свят и държави. Вчера очаквах повече да се каже какво ще предстои и как ще се развият евентуални срещи между Украйна, Русия и Америка. По този въпрос нищо не се каза", анализира проф. Мермерски пред Bulgaria ON AIR. "Всички американски анализатори и сътрудниците на Тръмп изчакват да видят как ще вървят нещата. Тръмп е в режим на изчакване да види какво ще произтече от срещите. Освен че Путин нарече Си Дзинпин "близък приятел", няма нищо, за което може да се хване човек като полезна информация", смята събеседникът.

Няма единен Запад, който да бъде воден от Щатите, на които пък се разчита основно да дадат възпиране, заяви проф. Мермерски.

"Вчера Тръмп се изказа много ласкаво за срещата си с Путин. По косвен начин даде да се разбере, че в близките няколко седмици няма намерение да се противопоставя на Путин. Европейците продължаваме да имаме твърда позиция за това как ще продължаваме да се борим и как ще принуждаваме Путин, според американските анализатори не сме в позиция, в която да можем да налагаме правилата. Превъоръжаването, което целим, ще даде резултати едва след около десетина години - войната се случва сега", обобщи проф. Мермерски.

Реториката на Европа е по-нетолерантна спрямо Путин, Тръмп се опитва да я смекчи и именно тук е основният проблем с постигането на диалог, посочи анализаторът.

"Тръмп е наясно какво прави", изтъкна проф. Мермерски, като допълни, че към момента е все по-невъзможна срещата между Путин, Зеленски и Тръмп.

