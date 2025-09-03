Зеленски е в Дания, разговаря с лидерите на скандинавските и балтийските страни

Президентът Володимир Зеленски днес пристигна в Дания, за да се срещне с датския премиер Мете Фредериксен и да проведе разговори с лидерите на скандинавските и балтийските страни, съобщи Укринформ, позовавайки се на говорителя на държавния глава .

Визитата идва в момент, когато Украйна и нейните европейски партньори се стремят да координират стратегията си на фона на стремежа на президента на САЩ Доналд Тръмп да посредничи за мирно споразумение с Русия.

Зеленски ще участва в преговорите във формата на Северно-балтийската осморка, каза говорителят Сергей Никифоров. Групата включва Дания, Естония, Финландия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция, страни, които постоянно са сред най-верните поддръжници на Украйна от началото на пълномащабната руска война.

По-късно през деня се очаква Зеленски да се срещне с френския президент Еманюел Макрон в Париж преди ключова европейска среща на върха във френската столица на следващия ден.

“Подготвяме значителни подкрепления за Украйна. Тази вечер ще проведем двустранен формат във Франция — координирайки усилията си. Подготвяме и формат на Коалицията на желаещите и нови стъпки в отношенията с Европейския съюз и Съединените щати”, каза Зеленски във видео, разпространено в Х.

Докато украинският президент се среща с европейски партньори, руският президент Владимир Путин води разговори с ключовите си съюзници в Китай, включително китайския президент Си Дзинпин и севернокорейския диктатор Ким Чен Ун.

Поредицата от срещи е последвана и от поредна руска въздушна атака срещу Украйна, при която бяха ранени цивилни и беше нанесена вреда на енергийната инфраструктура в цялата страна.

Въпреки месеците дипломатически усилия, водени от САЩ, за прекратяване на войната между Русия и Украйна, има малък осезаем напредък към прекратяване на военните действия. Тръмп не е склонен да оказва допълнителен натиск върху Русия, докато Кремъл отхвърля призивите за прекратяване на огъня.

Въпреки че европейските партньори на Киев обещаха да предоставят на Украйна гаранции за сигурност като част от потенциално мирно споразумение – включително разполагане на многонационални „сили за успокоение“ – Москва многократно отхвърля присъствието на войски на НАТО.