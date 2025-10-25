Израелски удар уби един човек в Ливан

Ливан съобщи, че един човек е бил убит, а друг е ранен при израелски удар, който е ударил превозно средство в южната част на страната, последната атака въпреки прекратяването на огъня между Израел и Хизбула. Израелски удар е извършен в Харуф, област Набатия .

Израел многократно е бомбардирал Ливан въпреки ноемврийското прекратяване на огъня, което се стреми да сложи край на над година военни действия с Хизбула. Израелските военни засилиха атаките си през последната седмица, убивайки двама души при два удара в петък. Военните заявиха, че са убили „логистичен командир“ на Хизбула при първия удар и член, „който е участвал в усилията за възстановяване на военните способности на Хизбула“ при втория. Серия от израелски нападения в Южен и Източен Ливан убиха четирима души в четвъртък, включително възрастна жена, като военните заявиха, че сред целите им са склад за оръжие, тренировъчен лагер и военна инфраструктура.

Като част от споразумението за прекратяване на огъня, израелските войски трябваше да се изтеглят от Южен Ливан, а Хизбула трябваше да се оттегли на север от река Литани и да демонтира всякаква военна инфраструктура на юг. Под натиск от САЩ и опасявайки се от ескалация на израелските удари, ливанското правителство предприе стъпки за разоръжаване на Хизбула. На това се противопоставят движението и неговите съюзници. Въпреки условията на примирието, Израел запази войските си на пет гранични пункта, които счита за стратегически, пише БГНЕС.