Зеленски отива в Париж за среща с европейските лидери този четвъртък

Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне с европейски лидери в четвъртък в Париж, съобщи източник пред AFP, на фона на международните усилия за посредничество при прекратяване на тригодишната и половина руска инвазия.

"Планираме такава среща" между Зеленски и европейските лидери, каза източникът в понеделник, добавяйки, че президентът на САЩ Доналд Тръмп "не се очаква засега да бъде там".

Източникът каза, че основната тема на преговорите в Париж ще бъдат гаранциите за сигурност за Украйна и “насърчаването на дипломацията, защото руснаците отново се отдръпват“ от усилията за прекратяване на войната.

Въпросът за подкрепените от Запада гаранции за сигурност за Украйна, ако влезе в сила примирие, е доминиращ в дипломатическата суматоха около Украйна през последните седмици.

Киев иска подобни гаранции, за да възпре евентуални бъдещи руски атаки. Европейски мироопазващи сили бяха публично предложени сред лидерите като потенциално споразумение за сигурност след края на конфликта.

Тръмп посочи, че Съединените щати биха могли да подкрепят всеки европейски мироопазващ план, но няма да разположат американски войници в Украйна.

Русия се противопостави на всякакви западни мироопазващи войски, като Кремъл заяви миналата седмица, че гледа на “подобни дискусии негативно“.