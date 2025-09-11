IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Захарова разкритикува убийството на Кърк като "ужасно престъпление“

Руският дипломат заяви, че извършителят и замесените в него трябва да бъдат открити

11.09.2025 | 17:00 ч. Обновена: 11.09.2025 | 17:43 ч.
Убийството на американския активист Чарли Кърк беше ужасно престъпление и извършителят и замесените в него трябва да бъдат открити, заяви пред репортери говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.

“Трябва да открием извършителя и тези, които със сигурност са замесени в това ужасно престъпление. Докато не разберем кой го е извършил, просто не можем да правим никакви преждевременни заключения“, каза дипломатът, цитиран от ТАСС.

Кърк беше прострелян в сряда, докато изнасяше реч в университет в Юта. Той почина от нараняванията си в болницата. Активист и поддръжник на президента на САЩ Доналд Тръмп, Кърк многократно се е изказвал против военната помощ на САЩ за Украйна.

Вестник The Washington Post публикува десетсекундно видео, показващо неизвестен човек, който бяга през покрива на сграда, разположена на 128 метра от мястото, където Кърк е говорил, веднага след стрелбата. Малка група полицаи е имало наблизо. Местната полиция съобщи на репортери, че изстрелът очевидно е произведен от голямо разстояние, вероятно от покрив.

Русия Мария Захарова Чарли Кърк убийство Юта САЩ Доналд Тръмп
