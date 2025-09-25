IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Украинските ВВС са свалили руски Су-34 над Запорожка област

Един човек е убит, а двама ранени при руските атаки в областта

25.09.2025 | 12:02 ч. 8
Снимка: архив, БГНЕС

Украинските отбранителни сили тази сутрин свалиха руски самолет Су-34 над Запорожка област, предаде Укринформ, позовавайки се на съобщение на украинските Военновъздушни сили в приложението "Телеграм".

Около 4 ч. тази сутрин (и българско време) руски изтребител Су-34 беше свален, докато извършваше терористични атаки над Запорожието, използвайки планиращи авиобомби, се казва в изявлението.

Тези твърдения не може да бъдат проверени по независим път, отбелязва ДПА.

Един човек е бил убит, а двама - ранени, по време на руските атаки през нощта в Запорожка област, съобщи регионалният управител Иван Федоров.

Във Виницка и Кривоградска област атаки с дронове са нанесли щети на инфраструктурни съоръжения, казаха местните власти. (БТА)

войната в Украйна Су-34 Запорожка област
