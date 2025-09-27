Сиярто: Хърватия е заинтересована Унгария да спре покупките си на петрол от Русия

Хърватия е заинтересована Унгария да спре покупките си на петрол от Русия. Това би превърнало хърватския петролопровод JANAF в единствен маршрут за унгарски енергийни доставки, а Загреб, превърнал се в монопол, би могъл да печели щедро от това развитие. Това каза унгарският министър на външните работи и търговията Петер Сиярто.

„Колкото и хърватското правителство да го отрича, то със сигурност иска да печели... те значително повишиха таксата за транзит на петрол през Хърватия, а сега искат да лишат страната ни от възможността да купува руски петрол“, написа Сиярто в пост във Фейсбук.

Сиярто подчерта, че само тръбопроводът JANAF не е в състояние да осигури доставките на петрол за Унгария и Словакия, тъй като „не е способен непрекъснато и надеждно“ да транспортира необходимото количество черно злато.