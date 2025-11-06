IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 97

Доживотна присъда на руски гражданин за убийството на военнопленник

Решението е постановено от украински съд

06.11.2025 | 18:27 ч. 1
Reuters

Reuters

Украински съд днес постанови доживотна присъда на руски войник, след като го призна за виновен в убийството на украински военнопленник, съобщава Ройтерс.

Съдът в град Запорожие призна 28-годишния Дмитрий Курашов за виновен в убийството на Виталий Ходнюк, украински войник, който се предал през януари 2024 г., след като укритието му било превзето от руските сили.

Това е първата подобна присъда от началото на руската инвазия.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Украйна война руски гражданин съд присъда военнопленник убийство
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem