Доживотна присъда на руски гражданин за убийството на военнопленник

Украински съд днес постанови доживотна присъда на руски войник, след като го призна за виновен в убийството на украински военнопленник, съобщава Ройтерс.

Съдът в град Запорожие призна 28-годишния Дмитрий Курашов за виновен в убийството на Виталий Ходнюк, украински войник, който се предал през януари 2024 г., след като укритието му било превзето от руските сили.

Това е първата подобна присъда от началото на руската инвазия.