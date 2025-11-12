Кличко предупреждава: Младите украинци се изселват в ЕС, няма кой да се бие

След близо четири години война Украйна е изправена пред остър недостиг на войници. Кметът на Киев Виталий Кличко предупреди, че все повече млади хора бягат към Европа, за да избегнат фронтовата линия, докато Русия продължава атаките си „като в компютърна игра“.

„Имаме огромни проблеми с войниците, с човешките ресурси“, каза Кличико пред Axel Springer Global Reporters Network, от която POLITICO е част, признавайки влиянието, което близо четири години война са оказали върху способността на Украйна да попълва армията си.

Той допълни, че руските войски напредват безмилостно, описвайки атаките им като „като в компютърна игра, те просто продължават да идват, не ги е грижа за падналите войници“.

Съгласно сегашните правила украинците могат да бъдат мобилизирани от 25-годишна възраст. Кличко предложи това да се промени.

„В миналото 18-годишните са били в армията, но това са деца“, каза той. „Сега можете да бъдете мобилизирани в Украйна само от 25-годишна възраст. Може би трябва да се намали с година или две, до 23 или 22.“

Изявленията отразяват нарастващата загриженост относно масовото изселване на млади мъже. Правителствено постановление, издадено през август, позволяващо на мъже на възраст от 18 до 22 години да напуснат страната, съвпадна с рязко увеличение на броя на украинците, търсещи закрила в държавите от ЕС.

Последните данни показват, че страните от ЕС са предоставили над 79 000 нови решения за временна закрила на украинци през септември, което е най-високият месечен брой през последните две години, със значително увеличение в Германия и Полша.

Кличко заяви, че дисбалансът между човешките ресурси на Украйна и численото превъзходство на Русия става все по-сериозен.

„Руснаците получават заповед и продължават напред“, каза той. „Успешно защитавахме страната си почти четири години, но е трудно. Смелостта да се борим все още е налице и това е много важно.“

С милиони украинци, които сега са в чужбина, кметът на Киев също подчерта, че бъдещето на страната зависи от обръщането на това масово изселване след завръщането на мира.

„Ще се радваме, ако половината от заминалите млади хора се върнат“, каза той. „Но за това се нуждаем от мир, работни места и добро качество на живот. След войната ни очакват огромни предизвикателства.“