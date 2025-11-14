Шест вече са жертвите на руските атаки срещу Киев от тази нощ

Шест вече са жертвите след руската атака с дронове от тази нощ в Киев. Информацията съобщава ръководителят на градската военна администрация Тимур Ткаченко, цитиран от Укринформ.

При нападението, което е засегнало общо девет района в украинската столица, са ранени 35 души. Предишните данни бяха за петима загинали. Всички те са били убити в девететажен жилищен блок в Деснянски район, който е бил поразен от руски дронове, обърна внимание украинската Държавна служба за извънредни ситуации.

Ткаченко не уточни където е било открито тялото на шестия загинал.

Диагностично-консултативният център в Подолски район на Киев е понесъл щети при атаката, съобщи междувременно украинското Министерство на здравеопазването. / БТА