IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 97

Шест вече са жертвите на руските атаки срещу Киев от тази нощ

При нападението има 35 ранени, сред които бременна жена и деца

14.11.2025 | 16:37 ч. 18
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Шест вече са жертвите след руската атака с дронове от тази нощ в Киев. Информацията съобщава ръководителят на градската военна администрация Тимур Ткаченко, цитиран от Укринформ.

При нападението, което е засегнало общо девет района в украинската столица, са ранени 35 души.  Предишните данни бяха за петима загинали. Всички те са били убити в девететажен жилищен блок в Деснянски район, който е бил поразен от руски дронове, обърна внимание украинската Държавна служба за извънредни ситуации.
Ткаченко не уточни където е било открито тялото на шестия загинал.

Свързани статии

Диагностично-консултативният център в Подолски район на Киев е понесъл щети при атаката, съобщи междувременно украинското Министерство на здравеопазването. / БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Киев руска атака дронове ракети загинали инфраструктура Войната в Украйна
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem