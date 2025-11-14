Масивна атака с дронове и ракети в Киев, има убити и ранени

Русия започна мащабна въздушна атака срещу Киев през нощта на 13 срещу 14 ноември, обстрелвайки столицата със стотици дронове и множество ракети.

Най-малко един човек е загинал при атаката и най-малко 25 са ранени, съобщиха официални лица. Девет от ранените жертви, включително една бременна жена, са хоспитализирани. Сред ранените са две деца на 7 и 10 години.

Възможно е още две жертви да са загинали при атаката, но информацията не е потвърдена, тъй като спасителите не са успели да извадят телата от развалините, каза кметът на Киев Виталий Кличко.

Няколко експлозии са били съобщени в Киев, започвайки около 00:45 ч. местно време, съобщава Kyiv Independent. Две допълнителни вълни от експлозии са били съобщени между 1 и 1:30 ч. сутринта.

"Руснаците нанасят удари по жилищни сгради“, предупреди началникът на Военната администрация на град Киев Тимур Ткаченко на фона на ударите. "Много високи сгради в Киев са засегнати, в почти всеки район“, добави той.

Според кмета Кличко, най-малко 11 многоетажни сгради в целия град са били ударени при нощната атака.

Спасители са евакуирали над 40 души от целевите сгради, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна. Агенцията съобщи за удари, пожари и евакуации в жилищни сгради в районите Подилски, Днепровски, Деснянски, Соломянски, Святошински и Оболонски на Киев.

Пожар е избухнал на 5-ия до 8-ия етаж на многоетажна сграда в Деснянски район, при което е загинал един човек.

Атаките са повредили и болница, училище и дървени сгради в спортен обект, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации.

Кличко съобщи, че при ударите са били повредени участъци от топлофикационната мрежа. Аварийните екипи оценяват степента на щетите.

Съобщава се и за прекъсвания на електрозахранването в няколко района на града по време на атаките.

Докато сгради в Киев горяха, украинските военновъздушни сили съобщиха за вълни от дронове, насочени към централните, южните и източните региони на страната. Мониторингови групи съобщиха, че над 120 дрона и примамки са се насочили към столицата. Десетки крилати и балистични ракети също бяха изстреляни към различни региони на Украйна, съобщиха от военновъздушните сили.



По думите на президентът на Украйна Володимир Зеленски това е умишлено пресметната атака, целяща да причини максимална вреда на хората и инфраструктурата.

"Азербайджанското посолство беше ударено от отломки от ракета "Искандер“. Основната цел на атаката беше Киев, а ударите бяха засегнати и областите Киев, Харков и Одеса. Според предварителни данни руснаците използваха ракета "Циркон“ в Сумска област тази сутрин. Министърът на вътрешните работи Игор Клименко вече докладва за напредъка на спасителните операции на обектите", написа Зеленски в социалната мрежа Х.

"Украйна отговаря на тези удари с далекобойна сила и светът трябва да спре тези атаки срещу живота със санкции. Русия все още може да продава петрол и да изгражда своите схеми. Всичко това трябва да приключи. В ход е голяма работа с партньори за укрепване на нашата противовъздушна отбрана, но това не е достатъчно", каза още Зеленски.

В Киевска област шестима души са ранени при нощната атака, включително дете, съобщи губернаторът Микола Калашник. Четирима жертви са хоспитализирани поради порязвания, изгаряния и контузии на главата. 7-годишно момче е получило нараняване на лицето и е получило медицинска помощ.

В столицата действа противовъздушна отбрана, съобщиха официални лица. Издадени са предупреждения за въздушна тревога за цялата страна поради заплахата от ракетна атака.

Русия редовно извършва мащабни атаки срещу украински градове от началото на пълномащабното нахлуване на Москва в Украйна през февруари 2022 г.

През последните месеци Москва засили атаките срещу украинската енергийна инфраструктура в опит да потопи Украйна в поредната сурова зима.

При последната мащабна атака на 8 ноември украинските градове претърпяха „една от най-големите директни атаки с балистични ракети срещу енергийни съоръжения“ от началото на пълномащабното нахлуване на Русия през февруари 2022 г., заяви тогавашният министър на енергетиката Светлана Гринчук.

Атаката принуди украинските градове, включително Киев, да въведат над 12 часа извънредни прекъсвания на електрозахранването, за да стабилизират енергийната ситуация.

Since last night, our emergency services have been working at the sites of the Russian strikes. A wicked attack – as of now, we know of dozens of wounded, including children and a pregnant woman. Sadly, four people have been killed. My condolences to their families and loved… pic.twitter.com/eViqEyU8sX — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 14, 2025