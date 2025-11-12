Зеленски за корупционния скандал: Галущенко и Гринчук трябва да подадат оставка

Президентът Володимир Зеленски заяви, че министърът на правосъдието Герман Галущенко и министърът на енергетиката Светлана Гринчук трябва да подадат оставка. Това се посочва на страницата на президента във Фейсбук, цитирана от "Украинформа".

"Считам, че министърът на правосъдието и министърът на енергетиката не могат да останат на постовете си. Това е въпрос, включително и на доверие. Ако има обвинения, на тях трябва да се отговори", отбеляза Зеленски.

По думите му, решението за отстраняване от длъжност е оперативно.

Президентът съобщи, че е помолил министър-председателя на Украйна Юлия Свириденко да бъдат подадени заявления за оставка от тези министри.

Той също така призова депутатите от Върховната Рада да подкрепят тези оставки.

"А след това всичко трябва да се решава в правното поле. Ще има и решение на Съвета за национална сигурност и отбрана (СНСО) относно санкции по предложение на Министерския съвет на Украйна", отбеляза държавният глава.

Зеленски посочи още: "В момента на всички в Украйна им е изключително трудно – да преминават през прекъсвания на електричеството, руски удари, загуби. Абсолютно ненормално е при това в енергетиката все още да съществуват някакви схеми."

Той съобщи също, че ще подпише указ за налагане на санкции срещу двама души, които фигурират в делото на НАБУ относно НАЕК „Енергоатом“.

На 10 ноември НАБУ обяви специална операция за разкриване на корупция в енергийния сектор.

Следствието е установило, че участници в престъпна организация са изградили мащабна схема за влияние върху стратегически предприятия от държавния сектор, включително НАЕК „Енергоатом“.

Източник от правоохранителните органи информира, че служители на антикорупционното бюро са извършили обиски у бизнесмена и съсобственик на студио „Квартал 95“ Тимур Миндич, както и у министъра на правосъдието Герман Галущенко, който по-рано е заемал поста министър на енергетиката.

На 11 ноември, в рамките на разследването на делото за корупция в енергетиката, органите на реда задържаха петима души и повдигнаха обвинения на седем. Сред тях – бизнесменът, ръководител на престъпната организация, бивш съветник на министъра на енергетиката, изпълнителният директор по физическа защита и сигурност на НАЕК „Енергоатом“, както и четирима служители от бекофиса, занимаващи се с легализиране на средства.

Според проекта „Схеми“, по това дело обвинения са получили:

Тимур Миндич (който фигурира в аудиозаписи на разговори на участниците, публикувани от НАБУ, под псевдонима „Карлсон“), бившият съветник на министъра на енергетиката Игор Миронюк („Рокет“), изпълнителният директор по сигурността на „Енергоатом“ Дмитро Басов („Тенор“), Олександър Цукерман („Шугармен“), Игор Фурсенко („Рьошик“), Леся Устименко и Людмила Зорина.

Петима от заподозрените са задържани. Двама – Тимур Миндич и Олександър Цукерман – са напуснали Украйна.

Във Върховната Рада е регистриран проект на постановление за освобождаването на Галущенко от поста министър на правосъдието.

На 12 ноември правителството прие решение за временно отстраняване на Галущенко от изпълнение на длъжността министър на правосъдието.

Висшият антикорупционен съд наложи мярка за неотклонение „задържане под стража“ с възможност за внесена гаранция от 40 млн. гривни за изпълнителния директор по сигурността на НАЕК „Енергоатом“ Дмитро Басов, обвинен в участие в престъпна организация, получаваща комисионни от 10–15% от изпълнителите на поръчки.

Също така ВАКС определи арест с възможност за гаранция от 126 млн. гривни за Игор Миронюк – бивш съветник на министъра на енергетиката, обвинен в участие в същата организация, получаваща комисионни от 10–15% от подизпълнители на НАЕК.