Самолет със седем души екипаж се разби в Иваново

На мястото на инцидента работят спешни служби, като информация за пострадали не се дава

09.12.2025 | 13:00 ч. 3
Снимка: Пиксабей

В руската област Иваново се е разбил самолет, на борда на който е бил седемчленен екипаж, съобщава Telegram-каналът 112.

Съобщава се, че падането на въздухоплавателното средство е станало във Фурмановски район. На мястото на инцидента работят спешни служби, като информация за пострадали не се дава, съобщи „Газета.Ru“.

По данни на Telegram-канала РЕН ТВ, разбилият се самолет е Ан-22. От Министерството на отбраната също потвърдиха новината. "Днес в региона на Иваново, по време на тестов полет след ремонт, се разби военен транспортен самолет AN-22. Самолетът се разби в ненаселена местност“.

Регионът Иваново се намира на около 200 километра източно от Москва.

Няма индикации инцидентът да е свързан с руската офанзива срещу Украйна или с обвинения за участие на Киев. 

На 13 ноември Министерството на отбраната на РФ съобщи, че изтребител Су-30 се е разбил в Прионежски район на Карелия по време на учебно-тренировъчен полет. Инцидентът е станал в гориста местност недалеч от летище, така че на земята няма пострадали.

В резултат на падането двама членове на екипажа са получили наранявания, несъвместими с живота. Губернаторът на Карелия Артур Парфенчиков разказа, че загиналите са военнослужещи от 159-и авиационен полк. 

самолет се разби Ивановска област Русия екипаж
