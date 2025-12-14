IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ще има компромиси по мирните предложения на САЩ

Това заяви Зеленски

14.12.2025 | 14:07 ч. 30
Снимка: БГНЕС

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че ще има компромиси по мирните предложения за слагане на край на войната с Русия, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че изявлението на украинския лидер идва в навечерието на преговорите му в Берлин със САЩ и европейски партньори.

Отговаряйки на въпроси в приложението "УотсАп" Зеленски каза, че гаранциите от страна на САЩ, европейски и други партньори, вместо членство в НАТО, ще е един от компромисите, които Украйна е готова да направи.

Украинският президент добави, че няма да има мирен план, който да се хареса на всички, и че ще се наложи да бъдат направени компромиси.

Зеленски каза, че засега няма реакция от страна на САЩ на преработените мирни предложения.

Той посочи, че едно прекратяване на огъня по сегашната фронтова линия би било справедлив вариант, пише БТА.

