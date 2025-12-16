Украйна вероятно ще представи "много реалистичен" мирен план на Русия

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че предложенията, които се обсъждат с американски официални лица за мирно споразумение, което да сложи край на почти четиригодишната война на страната му с Русия, са „много реалистични“ и могат да бъдат финализирани в рамките на няколко дни.

След това американските пратеници ще ги представят на Кремъл преди евентуални по-нататъшни срещи в САЩ следващия уикенд.

Зеленски предупреди, че проектът за мирен план, обсъден с САЩ по-рано същия ден по време на преговорите в Берлин, не е разрешил някои ключови въпроси, по-специално какво ще се случи с украинската територия, окупирана от руските сили.

Усилията за мир, водени от САЩ, изглежда набират скорост. Но руският президент Владимир Путин може да се противопостави на някои от предложенията, изработени от представители на Вашингтон, Киев и Западна Европа, включително гаранции за сигурността на Украйна след войната, пише Си Би Ес.

Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков повтори, че Русия иска всеобхватно мирно споразумение, а не временно примирие.

Ако Украйна търси „моментни, неустойчиви решения, е малко вероятно да сме готови да участваме“, каза Песков.

„Искаме мир – не искаме примирие, което да даде на Украйна отдих и да се подготви за продължаване на войната. Искаме да спрем тази война, да постигнем целите си, да защитим интересите си и да гарантираме мира в Европа за в бъдеще“, продължи той.

Американски официални лица споделиха, че има консенсус между Украйна и Европа по около 90% от мирния план, изготвен от САЩ. Президентът Тръмп каза: „Мисля, че сега сме по-близо от всякога“ до мирно споразумение.

Все пак остават много потенциални препятствия.

Зеленски повтори, че Киев изключва признаването на контрола на Москва над която и да е част от Донбас, икономически важен регион в източна Украйна, състоящ се от Луганск и Донецк. Руската армия също не контролира напълно региона.

„Американците се опитват да намерят компромис“, заяви Зеленски преди посещението си в Нидерландия.

„Те предлагат “свободна икономическа зона" (в Донбас). И искам да подчертая още веднъж: „свободна икономическа зона“ не означава под контрола на Руската федерация“, продължи украинският държавен глава.

Въпросът за територията остава едно от най-трудните препятствия пред постигането на всеобхватно споразумение.

Путин иска всички области в четири ключови региона, които неговите сили са превзели, както и Кримския полуостров, който Москва незаконно анексира през 2014 г., да бъдат признати за руска територия.

Зеленски предупреди, че ако Путин отхвърли дипломатическите усилия, Украйна очаква засилен натиск от Запада върху Москва, включително по-строги санкции и допълнителна военна подкрепа за отбраната. Киев ще потърси усъвършенствани системи за противовъздушна отбрана и оръжия с голям обсег, ако дипломацията се провали, каза той.

Украйна и САЩ подготвят до пет документа, свързани с рамката за мир, като няколко от тях са фокусирани върху сигурността, каза Зеленски.

Британският министър на отбраната Джон Хили изрази оптимизъм относно напредъка в преговорите в Берлин.

„Намираме се в решаващ момент в тази война. Водената от САЩ инициатива за мир напредва и вчера в Берлин имаше сигнали за напредък в мирните преговори, който е по-голям от всеки друг момент по време на тази война“, заяви той на виртуална среща на Контактната група за отбрана на Украйна.

Зеленски също беше оптимистично настроен относно преговорите, пише БГНЕС.

„Като цяло беше демонстрирана единност. Това беше наистина положително в смисъл, че отразяваше единството на САЩ, Европа и Украйна“, подчерта той.

В изказване по повод стартирането на Международната комисия по исковете за Украйна в Хага Зеленски добави: „Докато нашият народ остава в руски плен и докато украинските деца, отвлечени от Русия, не бъдат върнати у дома, санкциите трябва да ограничават Русия, докато тя не прояви уважение към мирния живот и правата на своите съседи. И, разбира се, всяко руско военно престъпление трябва да има последствия за тези, които са го извършили.“