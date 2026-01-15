Федоров разкри: 2 млн. украинци се крият от военна служба, 200 хил. са дезертирали

200 хил. от войниците на Украйна са дезертирали, а близо 2 млн. се укриват от военна служба. Това разкри в сряда новият министър на отбраната на страната Михайло Федоров.

По думите му 200 хил. от войниците на Киев са в отсъствие без официален отпуск (AWOL), което означава, че са напуснали позициите си без разрешение.

Говорейки в украинския парламент преди гласуването, което го потвърди за нов началник на отбраната, Федоров също така заяви, че около 2 милиона украинци са "издирвани" за избягване на военна служба.

Украинската армия е под напрежение от години, опитвайки се да защити страната от много по-голям и по-силен враг. Условията по фронтовата линия са брутални, като войските на Киев често се опитват да задържат ключови позиции, дори когато се оказват превъзхождани по брой и въоръжение.

Слухове за нисък морал и висок процент на дезертьорство се носят от дълго време, но коментарите на Федоров са първият път, когато украински служител разкрива мащаба на проблема.

Според украинското законодателство, всички мъже на възраст между 18 и 60 години са длъжни да се регистрират във войската и винаги да носят документите си със себе си, въпреки че само тези на възраст между 25 и 60 години подлежат на мобилизация.

Военното положение на Украйна забранява на всички мъже на възраст между 23 и 60 години, които отговарят на условията за военна служба, да напускат страната, но десетки хиляди са избягали незаконно.

След среща с Федоров в сряда, президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че са необходими "по-широки промени" в процеса на мобилизация на страната.

Федоров е най-младият човек, заемал някога поста министър на отбраната на Украйна - той ще навърши 35 години следващата седмица. Той замени Денис Шмигал, който от своя страна стана първи вицепремиер на Украйна и министър на енергетиката.

Федоров преди това е бил вицепремиер на Украйна и министър на цифровата трансформация, роля, в която е ръководил, наред с други неща, успешния проект на Украйна за война с дронове.

Проблемите с човешките ресурси на Украйна правят технологичния напредък още по-важен

"Повече роботи означават по-малко загуби, повече технологии означават по-малко смъртни случаи. Животът на украинските герои е от най-висока ценност", каза Федоров пред парламента.

Той добави, че сега има 500 украински компании, произвеждащи дронове, 200 предприятия, произвеждащи оборудване за заглушаване, и над 20 частни производители на ракети.

"Укрепването на технологичния компонент на армията ще бъде един от приоритетите на Федоров в новата му роля", отбеляза Зеленски.

Други проблеми, пред които са изправени въоръжените сили на Украйна според Федоров, включват прекомерна бюрокрация, подход към управлението в съветски стил и прекъсвания в доставките на оборудване за войските по протежение на около 1000-километровата фронтова линия.

"Не можем да водим война с нови технологии, но със стара организационна структура", заяви Федоров.

Според него, за да се обсъди възможността за увеличаване на плащанията към военните, трябва да се проведе одит, а след това да се прогнозират по-нататъшни действия.

"Затова не искам да бъда популист, а искам да бъда реалист", заяви Фьодоров.

Той също така подчерта, че спешно трябва да се внедрят нови средства, включително дронове, които ще позволят увеличаване на дълбочината на поражението на противника.

"Това ще бъде едно от първите решения. Тоест, аналози на руската "Мълния" трябва да се появят при нас. Имаме голям брой производители, които правят това. Трябва да наситим армията с далекобойни дронове на оптични влакна", подчерта новият министър.

Същевременно той отбеляза, че е необходимо да се въведе минимално ниво на доставки за всяка бригада, за да могат те да прогнозират действията си за следващите месеци.

"В момента 80% от доставките се получават от определен брой подразделения. И този график трябва да се изравни, така че всички подразделения да имат достатъчен брой дронове, за да действат в своя участък от фронта", каза Фьодоров.