Над 10 души насилствено "мобилизираха" за фронта гумаджия от Одеса ВИДЕО

Друг бъдещ войник е напръскан в автомобила си с лютив спрей

30.03.2026 | 17:00 ч.
Насилствената мобилизация не е чужда на украинските сили. 

Онлайн се появи видео, на което се вижда как повече от 10 военни обграждат самотен гумаджия, за да го отведат на фронта. Те дори не му оставят време да затвори сервиза си, преди да го задърпат към автомобила, с който са дошли. 

Случката е от Одеса. 

Друга камера улавя как местни хора, най-вече жени, започват да дърпат войниците, в опит да освободят гумаджията. Някой от тях биват изблъскани от военните, а мъжът в крайна сметка е качен в бял ван въпреки съпротивата му и опитите на хората да го освободят. 

Някои коментатори отбелязват, че "хората не се мобилизират произволно".

"Има законово задължение да се докладва и да се попълват документи. Ако хората се опитат да го игнорират, разбира се, че някой ден ще получат посещение. Същото е и в Австрия", пише един потребител, а друг добавя: "Човекът сигурно е получил призовката си по-рано. Не се е подчинил и те са дошли със сила. Кой знае дали е русофил - все още е използваем на определени позиции."

Трети коментатор обаче отбелязва, че съжалява мъжа.

"Човек буквално може да излезе пеша от Украйна в Европа. Много руснаци, които не искаха да се бият, също избягаха пеша. Съжалявам момчето, тъй като това е войната на Русия."

Друг клип, отново от Одеса, показва още една подобна мобилизация. На кадрите се вижда как военни пръскат с лютив спрей млад мъж, докато той седи в колата си. 

Мъжът изскача от превозното средство, опитвайки се да избяга и да се спаси, но войниците успяват да го настигнат. 

И тук цялата сцена се разиграва под възмутените викове на минувачите.

