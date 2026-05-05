Най-малко петима убити при руски удар в Краматорск

Володимир Зеленски: В ход е спасителна операция

05.05.2026 | 21:35 ч. 11
Reuters

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи за най-малко петима убити и още толкова ранени при руска атака с три авиационни бомби в центъра на украинския град Краматорск. Съобщението е на Укринформ, позовавайки се на публикация във Фейсбук на президента.

Зеленски каза, че на поразеното място е в ход спасителна операция. Атаката е била насочена срещу центъра на града и засегнала цивилни. 

"Към момента има данни за най-малко петима ранени и петима убити. Изказвам искрените си съболезнования на техните семейства и близки. За съжаление, броят на жертвите може да нарасне", написа Зеленски. 

На мястото на удара работят екипи на службите за спешна помощ, в това число спасители и медици.

Ударът е бил нанесен около 17:00 часа. Според ръководителя на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин полицията, спасителните екипи, общинските служби и медиците проверяват жилищни сгради в близост за жертви и оценяват мащаба на разрушенията. 

Краматорск е главният град в частта от източната Донецка област, останала под украински контрол, пише БТА.

По-рано президентът на Русия Владимир Путин обяви примирие заради 9 май - Денят на победата, а Зеленски добави, че ако руските сили не нападат, те ще отговорят със същото.

