Години наред се изморихме да обясняваме, че не заставаме срещу хората, които са с различна сексуална ориентация. Ние виждаме в „София прайд” един международен франчайз на определена политическа идеология, която слага като параван определени личности отпред, за да каже, че по този начин сме ги нападнали. Смятаме, че прайдът е изразяване на една политическа идеология. Затова в една демократична страна е редно когато една идеология шества, да се получи и другата гледна точка. Това заяви за Нова телевизия един от организаторите на "Шествие за семейството" Кристиян Шкварек.

"Когато заставаме зад консервативни идеи, това е форма на политика.

Никъде по света няма прайд, който да не застава зад пакет от идеи на лявата визия за зеленото, отворените граници и законите за език. Те се опитват да прокарат тази политическа идея през някоя задна вратичка. Нямаме против те да изразяват своите идеи, защото имат право да го направят. Ние също имаме правото да излезем и да изложим нашите, без да бъдем подлагани на атаки, както всяка година, че сме крайни. Против сме всички техни идеи, включително и законови промени", каза още той.

"Не можем да бъдем държавата, която изчезва най-бързо според данни на ООН. Искаме да се създаде демографска стратегия, защото няма как да се намираме в това положение, а в действителност се занимаваме с други неща. През 2021 г. бяхме едно малко шествие, което беше обвинявано, че е нещо маргинално. Сега вече сме едно голямо шествие, което тази година е под егидата на Софийската митрополия и Негово Светейшество патриарх Даниил. Подкрепени сме и от Народното събрание.”



Днес се провеждат паралелно "София прайд” и "Шествие за семейството". Полицейски екипи ще охраняват двете шествия, които няма да се срещнат.