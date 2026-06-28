Двата икономически стълба, които поддържат Русия на Путин, може да се сринат

Два от основните стълбове на съпротивата на Русия при Владимир Путин по време на война са изложени на риск от колапс: петролът, който осигуряваше постоянен паричен поток, и златото, алтернатива на международната търговия, базирана на долари, което се превърна в оръжие, използвано от Запада срещу Москва.

Украинските дронове сега унищожават физическата инфраструктура, която поддържа руската търговия с петрол, а ситуацията на финансовия пазар доведе до рязък спад на цената на златото. Цената на суровия петрол Brent вече е малко над 70 долара за барел, след като в средата на май беше над 100 долара. В случая с суровия петрол Ural цената е паднала още повече, достигайки 60 долара за барел, според данни на Trading Economics.

Златото достигна исторически връх през януари (над 5600 долара за унция), но сега цената му е е паднала под 4100 долара - най-ниското му ниво от седем месеца. Цената на златото обаче остава с повече от 20% по-висока, отколкото преди година

Засега нито един от тези стълбове, на които се основава руската икономика, не е напълно рухнал, но и двата сериозно се разклащат, което заплашва да задълбочи кризата, през която Русия преминава.

Дългосрочните атаки на Украйна срещу Русия сега са все по-фокусирани върху рафинерии, депа за гориво, помпени станции и железопътни линии, които поддържат мрежата, чрез която суровият петрол се трансформира в използваема енергия. Заводът Капотня е осигурил една трета от нуждите от гориво на Московска област. Бомбардировките там на 16 и 18 юни спряха преработката на суров петрол и повредиха основната инсталация за първична дестилация.

Щетите биха могли да държат рафинерията затворена до края на годината, твърдят Ройтерс. Дори най-добре защитената зона в Русия вече не е в безопасност от украински атаки

Капацитетът на Русия за рафиниране на петрол е достигнал най-ниското си ниво от 17 години

Русия може да продължи да продава суров петрол в чужбина, но рафинираното гориво е ресурсът, който поддържа военните операции в Украйна, ежедневните дейности в руските градове и други части на икономиката, като например селското стопанство.

Само през май Украйна удари поне 16 руски рафинерии, което намали капацитета на Русия за рафиниране на петрол до най-ниското му ниво от 17 години, според Newsweek. Кризата стана толкова тежка, че Русия, която беше сред най-големите износители на горива в света, забрани износа на някои горива и наложи ограничения върху продажбата на бензин в големите градове.

Путин наскоро заяви, че украинските дронове идват на огромни вълни и са предназначени да "дестабилизират" обществото, докато вицепремиерът Александър Новак заяви, че руските власти също обмислят забрана на износа на дизел, за да защитят вътрешния пазар. Федералният бюджет на Русия отчете дефицит от 4,6 трилиона рубли през първото тримесечие на 2026 г. - по-голям от прогнозирания дефицит за цялата година - а приходите от продажбата на петрол и природен газ спаднаха с 45%.

Споразумението между Иран и САЩ трябва да отвори отново Ормузкия проток и да рестартира търговията с петрол и газ в региона на Персийския залив, което допълнително ще понижи цената на тези ресурси.

Китай изглежда е големият бенефициент от кризата, през която Русия преминава

Доларовата стойност на златото, държано от руската централна банка, надхвърли 400 милиарда долара в края на януари, но оттогава е паднала до 326 милиарда долара - спад от около 19% само за четири месеца.

Китай, стратегическият партньор на руснаците, който беше основната жизненоважна артерия на руската икономика по време на войната в Украйна, изглежда е големият бенефициент от кризата, през която Русия преминава. Русия обаче все още не е изчерпала парите си за финансиране на войната, а кампанията с дронове на Украйна няма силата да тласне Русия към поражение, според анализатора Дейвид Акс от Центъра за анализ на европейската политика (CEPA).

"Мисля, че ако нещата се влошат, Русия вероятно би могла да оцелее с половината от износа си на петрол и газ", казва Сергей Вакуленко, изследовател в Центъра за Русия и Евразия "Карнеги". "Мащабът на икономическите щети, които Русия би трябвало да понесе, за да загуби войната, вероятно е по-голям от това, което Украйна може да ѝ нанесе в този момент."

Двата стълба, на които се крепи руската икономика, все още стоят, но изглеждат все по-крехки и могат да рухнат, ако войната на Путин продължи със същото катастрофално темпо, както преди.