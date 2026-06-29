Как може Володимир Зеленски да говори за край на конфликта за 40 дни?

Четиридесет дни, за да накараме Русия да отстъпи? Украинският президент Володимир Зеленски обяви във Facebook в четвъртък, 25 юни, че е одобрил "40-дневна операция за принуждаване на държавата-агресор да прекрати войната".

Това съобщение съчетава много амбициозна цел, много точен график и почти пълна липса на подробности за това как да се постигне тя. Украинският лидер просто повери тази операция на СБУ - украинската служба за вътрешно разузнаване - и поздрави армията за успехите ѝ както при бомбардировките със среден обсег - основно срещу инфраструктурата в Крим - така и при бомбардировките с голям обсег, като например неотдавнашните удари с дронове в Московска област.

Службите за сигурност контролират ситуацията

Какво повече може да направи Украйна, за да постигне такъв решителен резултат за толкова кратко време? Ролята на СБУ като главен координатор може да е индикация за естеството на бъдещите действия. Обхватът на операциите на тази разузнавателна агенция "значително се разшири от началото на войната", отбелязва Рихор Нижникау, специалист по постсъветски страни във Финландския институт за международни отношения, цитиран от France24.

На хартия това е "организация, отговорна основно за контраразузнаването", обяснява Глен Грант, анализатор в Балтийския международен център за сигурност и водещ експерт по украинската армия. С мащабната руска инвазия, СБУ стана все по-оперативна, включително на фронтовата линия.

"Въпреки че дейностите на вътрешното разузнаване не са много популярни сред общественото мнение, СБУ си е изградила имидж на ефикасност и компетентност на фронтовата линия", посочва Рихор Нижников.

Но СБУ не действа като традиционна армия.

"Те си създадоха име със сложни операции, като операция "Паяжина" през юни 2025 г.", отбелязва той.

Агенти на СБУ успяха едновременно да ударят няколко военни бази на руска територия и чак в Сибир, по време, когато украинците все още не притежаваха дронове с голям обсег.

Стартирането на тази мащабна 40-дневна кампания би могло да означава "увеличаване на асиметричните операции и специалните мисии, които са специалност на СБУ", на мнение е Уил Кингстън-Кокс, специалист по Русия и войната в Украйна в Международния екип за изследване на сигурността (ITSS) Верона.

Похвала за единството "Алфа"

Володимир Зеленски специално похвали подвизите на специалното звено "Алфа" - едно от елитните подразделения на СБУ, натоварено с организирането на специални операции.

"Те се отличиха особено по време на бомбардировките и действията, извършени срещу руски обекти в Крим", посочва Глен Грант.

Но "защо да се обявява предварително?", чуди се той. Специалните операции, провеждани от разузнавателните служби, са предназначени да останат тайни.

"Освен ако вече не са се подготвяли от месеци", уточнява Уил Кингстън-Кокс. "И дори тогава, защо да рискуваме да поставим врага в повишена готовност", питат експертите, интервюирани от France 24.

По-общо казано, този тип мащабна операция изисква подготовка.

"Необходима е интензивна организационна работа предварително в продължение на поне месец или два, както и създаване на запаси от оборудване и боеприпаси, за да се избегне подлагането на капризите на ежедневните изисквания. И доколкото ми е известно, няма никакви признаци, предполагащи увеличаване на вноса на резервни части или увеличаване на вътрешното производство", отбелязва Глен Грант.

За него това съобщение на украинския президент е по-скоро PR трик, отколкото военна операция. Най-вероятно, предполага Рихор Нижников, украинският президент е решил да създаде рамка за всички текущи удари с дронове и специални мисии.

Психологическа война

С отдел "Бизнес за сигурност" (СБУ), който наблюдава всичко, "атаките срещу изолирани цели могат да се трансформират в по-съгласувана кампания", казва Уил Кингстън-Кокс.

За интервюираните експерти обаче това остава предимно начин за изпращане на послания. Преди всичко до Кремъл. С бомбардировките в Русия, Украйна създава впечатление, че има превес, и "Володимир Зеленски иска да се възползва от момента, за да окаже още по-голям натиск върху Украйна, като заяви, че ускорява темпото", посочва Ригор Нижников.

След това се появява и Доналд Тръмп. По време на срещата им в кулоарите на срещата на върха на Г-7 във Франция, американският президент призовал украинския си колега да "бъде по-смел", според украинските медии. Макар че може да не е в състояние да направи много повече, това обявяване на "40-дневна кампания" би могло да създаде впечатление за дръзко украинско поведение.

Особено след като Володимир Зеленски размахва края на боевете като цел на тези 40 дни. Вероятно точно това иска да чуе Доналд Тръмп, който мечтае да сложи край на тази война, откакто се завърна в Белия дом.

Но в действителност "е лудост да се налага подобен нереалистичен график", признава Рихор Нижников. Това обаче не е първият път, когато "украинският президент споменава целта за прекратяване на войната тази есен", добавя експертът.

Макар че това съобщение може да е честна игра от информационна гледна точка, "то може да бъде контрапродуктивно от военна гледна точка", опасява се Глен Грант. Всъщност той смята, че украинската армия в момента се справя добре с руските офанзиви, но искането им да покорят врага за 40 дни, без да осигуряват логистична подкрепа, "би могло да подкопае морала на украинските войски".