Украйна удари руски военни бази в Крим

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) извърши успешен удар с дрон по руските военни авиобази Саки и Гвардийско в Крим, съобщи Укринформ, позовавайки се на СБУ .

За авиобазата Саки това е вторият потвърден удар в рамките на седмица. Този път украински дронове удариха седем самолетни хангара, използвани за съхранение на авиационна техника, където бяха разположени изтребители Су-30СМ, Су-30 и Су-24, както и фронтови бомбардировачи.

Предварителните оценки показват, че най-малко седем самолета са унищожени или повредени.

На авиобазата Хвърдийско са били ударени два хангара, в които според съобщенията са се намирали дронове тип "Шахед" и авиационна техника.

СБУ отбеляза, че ударът е част от 40-дневна кампания, целяща да окаже натиск върху Русия.

Според агенцията, Саки и Гвардейско са сред ключовите авиационни бази, използвани от руските окупационни сили в Крим. Тактически самолети, действащи от тези бази, редовно извършват ракетни и бомбардировъчни атаки по украинска територия и подкрепят руските военни операции по южната ос.

На 1 юли СБУ заяви, че е ударила хангари, съдържащи руски изтребители Су-30 и Су-30СМ, във военновъздушната база Саки в Крим, потвърждавайки пет попадания.

През юни президентът Володимир Зеленски одобри 40-дневна кампания на СБУ, насочена към засилване на натиска върху Русия да помогне за прекратяване на войната.