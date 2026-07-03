Убити и ранени след руска атака, Украйна порази завод в Белгород

Поредна нощна руска атака отне живота на двама и рани осем души, съобщават в Telegram местните власти.

В граничната Сумска област двама души са били убити, а още един човек е ранен, след като руски дронове ударили къща, каза ръководителят на регионалната военна администрация Олег Григоров.

В град Кривой Рог в централна Украйна - родния град на президента Володимир Зеленски - седем души са ранени след удар с руска ракета срещу гъсто населен жилищен район, съобщи ръководителят на градския съвет за отбрана Олександър Вилкул.

Днес е обявен ден на траур в Киев, след като близо 30 души бяха убити вчера при най-смъртоносната руска атака срещу украинската столица, съобщава Ройтерс.

Украйна отговори на удара

Според съобщенията в руски канали в Telegram, през нощта срещу 3 юли украинските въоръжени сили са извършили атака срещу руския град Белгород, като са поразили завод за енергийно оборудване.

Снимки и видеоклипове, публикувани в социалните мрежи, показват пламъци, излизащи от завода "Енергомаш Белгород“, ключов производител в руската верига за енергийни доставки. Съобщава се, че предприятието произвежда оборудване за руските електроцентрали и за нефтогазовия сектор, наред с други изделия.

Мащабът на нанесените щети не беше веднага ясен, като след съобщената атака над града се издигаше дим.

Украйна не е коментирала.

Макар да не е ясно какво оръжие е използвано при атаката, Киев разчита значително на дронове собствено производство за удари по руската инфраструктура.

През последните месеци Украйна засили ударите срещу енергийни обекти в окупирания Крим и други окупирани територии, стремейки се да изолира полуострова от континенталната част на Русия и да прекъсне жизненоважни маршрути за военни доставки.