Украински дронове поразиха хангари за изтребители във военновъздушна база в Крим

Дронове на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) поразиха хангари с руски изтребители във военновъздушната база „Саки“ на временно окупирания полуостров Крим, предаде Укринформ.
Като част от 40-дневна „операция за оказване на въздействие“ върху Русия, одобрена от украинския президент Володимир Зеленски, СБУ успешно нанесе удар по военновъздушната база „Саки“, се казва в изявление в канала на Службата в Телеграм.
Целта на операцията е била летищна инфраструктура, включително хангарите за изтребители.
СБУ потвърди за пет попадения с дрон в хангари, в които се съхранява оборудване за самолети.
По предварителна информация по време на удара в два от хангарите е имало изтребители Су-30 и Су-30СМ.
След атаката е бил отчетен пожар в хангара с изтребител Су-30СМ, което показва, че целта е била поразена.
Предполагаемата цена на един самолет от този тип е между 30 и 50 милиона щатски долара в зависимост от конфигурацията.
Зеленски на 25 юни обяви, че е одобрил 40-дневна „операция за оказване на въздействие“, възложена на СБУ, имаща за цел да бъде оказан натиск върху Русия да сложи край на войната.
(БТА)
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