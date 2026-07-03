Ракетата Meteor: "Дългата ръка“, от която военновъздушните сили на Украйна крайно се нуждаеха ВИДЕО

Скоро Украйна ще има ново оръжие: шведски изтребители Gripen, носещи ракети Meteor, които могат да поразяват цели по-далеч от всяка ракета, която украинските пилоти имат сега.

Този допълнителен обсег би могъл да помогне за притъпяване на едно от най-разрушителните оръжия на Русия, като принуди руските пилоти да пускат управляеми бомби от по-далеч зад фронтовата линия, свивайки разстоянието, до което тези бомби могат да достигнат, каза пред Kyiv Independent експертът по украинска военна авиация Андрий Харук.

Два основни фактора

"Тук има два фактора: материален или физически и психологически. Психологическият фактор ограничава руската авиация поради опасността или страха от удар. Това би ги принудило да преместят линиите, от които пускат управляеми авиобомби, по-дълбоко в собствения си тил.“, каза Харук.

Руски изтребители-бомбардировачи Су-34 са пускали управляеми авиобомби, известни като KAB, от зад фронтовата линия – 40-70 километра (25-43 мили) в повечето случаи, като по-новите варианти потенциално достигат до 90 километра (56 мили). След пускането бомбите разгръщат комплекти крила и използват сателитно насочване, за да се плъзгат към украински позиции и градове на фронтовата линия.

Отчасти поради размера и разрушителната си сила, планиращите бомби се превърнаха в едно от най-ефективните оръжия на Русия в пълномащабната война. В зависимост от модела, бойните глави на KAB могат да варират от около 300 килограма до 1,5 метрични тона, достатъчно, за да унищожат многоетажни сгради, окопи и землянки, използвани като отбранителни позиции.

Оттогава Русия не е престанала да ги използва: според Министерството на отбраната на Украйна през март тя е пуснала над Украйна 7987 управляеми авиационни бомби - най-големият брой за един месец от началото на пълномащабното нахлуване.

"Meteor“ е продукт на съвместна европейска програма, ръководена от производителя на ракети MBDA, в която участват Обединеното кралство, Германия, Италия, Франция, Испания и Швеция. Ракетата вече е интегрирана в шведските Saab JAS 39 Gripen, френските Rafale и Eurofighter Typhoon, но не и в F-16 – основния западен изтребител, с който Украйна разполага до момента, отбеляза Харук.

Тази седмица Украйна се приближи до получаването на Gripen. Фьодоров заяви на 1 юли, че споразумение за Gripen, обявено от президента Володимир Зеленски ден по-рано, обхваща 16 новопостроени изтребителя Gripen E, финансирани чрез заеми от Европейския съюз, докато Швеция също се очаква да започне да прехвърля 16 самолета Gripen C/D на Украйна в началото на 2027 г. Ракетите Meteor "биха могли да бъдат ключов инструмент срещу (самолети, които носят) руски KAB“, каза Фьодоров, добавяйки, че Украйна ще получи ракетите заедно с Gripen, но отказа да разкрие колко ракети ще бъдат доставени.

"Колкото по-далеч от фронтовата линия руските самолети пускат бомби, толкова по-кратко разстояние в украинската територия могат да достигнат тези бомби“, каза Харук.

Ефективността на ракетата

В статия за Aeronaut.media Харук описва Meteor като "дългата ръка“, която липсва на украинските военновъздушни сили. Ефективността на ракетата се дължи до голяма степен на нейния правореактивен двигател, който ѝ помага да поддържа скорост и маневреност на по-големи разстояния от много традиционни ракети въздух-въздух. Тази маневреност от своя страна се подобрява от двупосочната връзка за данни на ракетата, която ѝ позволява да получава актуализирана информация за целта след изстрелването.

Точният обхват на ракетата не е публично достояние, а обхватът на ракетите "въздух-въздух“ зависи от скоростта, височината и траекторията на полета на целта. Но оперативният съветник на Saab Юси Халметоя, пенсиониран пилот на Gripen, е заявил, че Meteor може да прелети 200 километра с висока скорост, съобщи Defense News.

Харук отбеляза, че ракетите с голям обсег се нуждаят от радар с голям обсег, поради което за Украйна Meteor вероятно ще бъде най-ефективен, когато се комбинира с шведския самолет Saab 340 AEW&C. Самолетът е летящ радар и платформа за командване и управление, която може да открива самолети на голямо разстояние и да помага за насочване на изтребители към цели. Швеция включи два ASC 890 в най-големия си пакет военна помощ за Украйна, обявен през май 2024 г., а кадри, публикувани през март, изглежда показват, че един от тях действа над Украйна.

"Не бива да забравяме, че всяко съвременно оръжие е ефективно само като част от система: сами по себе си "Meteor" и "Gripen" не са достатъчни. Необходими са и средства за откриване на цели на големи разстояния, надхвърлящи обхвата на радара на "Gripen“, казва Харук.

Той отбеляза, че се очаква Украйна да получи първоначална партида ракети "Meteor“ от шведските запаси, така че те би трябвало да пристигнат бързо, но от значение ще бъде количеството. Министърът на отбраната Михайло Фьодоров отказа да разкрие колко ракети се очаква да получи Украйна.

На този етап Харук смята, че е трудно да се предвидят руските контрамерки, макар да е убеден, че те неизбежно ще последват. Според него пълномащабната война на Русия многократно е показвала, че новите оръжия могат да осигурят краткосрочни предимства, но тези предимства рядко се запазват непроменени.

"Медиите винаги преувеличават. Руско-украинската война се характеризира с два фактора: голяма продължителност и бързи темпове на промяна. Всяко ново оръжие има ефект само за кратък период от време, след което противникът намира контрамерки и трябва да се измисли нещо ново. Пример за това е HIMARS – система, която изигра огромна роля в офанзивите през 2022 г., но скоро след това руснаците намериха начин да заглушават системата ѝ за насочване", добавя в заключение Харук.