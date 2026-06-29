Хаос по улиците: Руснаци се карат и бият за гориво на бензиностанциите ВИДЕО

Кадри в социалните мрежи от Русия показват отчаяни шофьори, които се бият на опашка на бензиностанция. Подобни сцени вече са ежедневие в цяла Русия след като лидерът Владимир Путин е принуден да признае, че страната е изправена пред недостиг.

Поради оскъдното количество на запаси жителите са принудени да чакат с часове, за да заредят колите си. Най-нетърпеливите решиха да пропуснат чакането и да прибегнат до традиционния метод за решаване на проблеми - с юмруци.

“Нищо не крещи “енергийна суперсила“ така, както борбата за място на опашка на бензиностанция”, гласи коментар в социалната мрежа Х.

В Москва две жени, чакащи на опашка, бяха заснети да си крещят една на друга, след като започнаха да се обвиняват, че са прескочили ред на опашката.

"Майната ти! Ще ти разбия лицето!“, крещи едната от тях.

❗️In 🇷🇺Moscow, quarrels have already started in the queues at gas stations. pic.twitter.com/Qy352OIdDV — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) June 28, 2026

Друго видео от град Рязан (на около 200 км от столицата Москва, бел. ред.) показва двама мъже, които се бият с юмруци пред бензиностанция.

⛽️ Russians in Ryazan have started fighting over places in line at gas stations Due to fuel shortages, residents are forced to wait for hours just to fill up their cars. The most impatient decided to skip the waiting and resort to the traditional method of problem-solving —… pic.twitter.com/yseKXWcEVp — NEXTA (@nexta_tv) June 23, 2026

В друго видео, заснето в град Серов, се вижда жена с окървавен нос, след като мъж я е ударил с юмрук и е нападнал жестоко нея и спътницата ѝ по време на бой за гориво.

Russians are starting to lose their nerve: a fight over gasoline broke out in the Sverdlovsk Oblast. At a gas station in Serov (Ural), a man became furious and tried to push a woman out of the queue. A fight ensued: he later explained that he was afraid he wouldn't have enough… pic.twitter.com/OtBYAgmZtL — Belsat in English (@Belsat_Eng) June 28, 2026

В същото време в Чита жители се оплакват от група неизвестни мъже, които блокират входа на бензиностанция от няколко дни, позволявайки само на "своите“ хора да използват колонките. Съобщава се, че там също са избухнали размяна на остри закани и боеве.

Това се случва, след като Путин призна, че страната страда от "известен недостиг“ на гориво в интервю, публикувано от Кремъл в неделя, след многократните украински удари в четиригодишната война.

"Що се отнася до ударите срещу критична инфраструктура като цяло и енергийната инфраструктура в частност, разбира се, тези атаки срещу нашите инфраструктурни съоръжения създават проблеми, това е очевидно“, каза Путин.

"В момента наблюдаваме известен недостиг, но той не е критичен", казва Путин.

Извънредно положение в Крим

В петък властите в анексирания от Русия Крим обявиха извънредно положение поради недостиг на гориво и прекъсвания на електрозахранването, предизвикани от украински атаки срещу логистичните вериги и петролните съоръжения.

Няколко часа по-рано, в реч пред конгреса на партията "Единна Русия“, Путин обеща да гарантира сигурността и да преодолее предизвикателствата, докато Украйна засилва ответните си удари в Русия.

"Да, виждаме проблемите, осъзнаваме ги и реагираме на тях, но със сигурност ще гарантираме сигурността както на страната, така и на нашите граждани, както и неприкосновеността на границите на Русия“, каза Путин пред членовете на партията.

Той беше категоричен, че тези предизвикателства ще бъдат преодолени.

Киев нарича атаките справедливо възмездие за почти ежедневните баражни обстрели на Русия срещу украински цивилни и енергийна инфраструктура след офанзивата ѝ през февруари 2022 г.

Основната задача сега, казва Путин, е да се увеличи капацитетът на руската противовъздушна отбрана и да се осигурят доставките на гориво, особено за Крим.

В очакване на преговори

Руският лидер, че очаква екип от американски преговарящи да дойде в Москва, за да обсъдят прекратяването на войната в Украйна, след като Вашингтон вече не е толкова зает с Иран и конфликта в Близкия изток.

Речта на Путин дойде часове след като украински удар с дрон уби един човек в южния Краснодарски край на Русия и предизвика пожар в рафинерия, според областния управител Вениамин Кондратьев.

Украинският президент Володимир Зеленски нарече удара част от "операциите, които отслабват способността на Русия да води тази война“.

Обръщайки се към възможността за преговори за прекратяване на войната с Украйна, Путин каза, че "очакваме, че след като всички събития приключат, след като активната фаза по иранската линия премине, ще видим пристигането на онези представители на американската администрация, с които вече сме се срещали многократно в Москва“.

Тази част от интервюто му с руския журналист Павел Зарубин не беше публикувана от Кремъл, но цитирана от руски информационни агенции.

"Готови сме да продължим преговорите и да обсъдим всички подробности“, добави лидерът.