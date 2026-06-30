Руснаците продължават да се бият за гориво ВИДЕО

Нова порция видеоклипове се появиха в социалните мрежи, които показват шофьори, които вече нямат нерви и се бият на опашка на бензиностанциите в цяла Русия. Напрежението продължава да ескалира на фона на влошаващия се недостиг на гориво.

Повтарящите се украински удари по руски петролни съоръжения и логистични вериги нарушиха доставките на гориво, оставяйки дълги опашки на бензиностанциите и предизвиквайки сбивания между разочаровани шофьори.

В един клип шофьор удря през прозореца си друг шофьор, който е слязъл от колата си и стои до нея.

След това мъжът се изкачва през прозореца на шофьора и изглежда продължава боя вътре в колата, като отвън се виждат само краката му, докато двамата се сбиват.

Вижда се как приятелят му трескаво го потупва, сякаш се опитва да го издърпа и да спре нападението.

More violence at Russian petrol stations, as the population fights for the last liters of that liquid gold. Chuvashia. pic.twitter.com/itvbIevBUR — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) June 26, 2026

В друго видео мъж изглежда многократно удря шофьор пред бензиностанция, докато друг минувач наблюдава.

Заплахи, нападения и опашки

На друго място се вижда жена в сълзи, която твърди, че мъж я е заплашил с нож и е изпуснал гумите ѝ, след като я е обвинил, че го е предредила на бензиностанцията.

People in Russia Have Become So Feral They're Slashing Tires Over Gas Station Queues “The guy ran over, threatened me with a knife, and started slashing my tires,” the woman says through tears. The video shows the man unscrewing the tire's valve cap, apparently trying to let… pic.twitter.com/Oxex1OuHnH — NEXTA (@nexta_tv) June 29, 2026

Вчера в дру клип две жени в Москва се сбиха пред бензиностанция в Москва.

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Опашките пред бензиностанциите обхващат по-голямата част от 83-те региона на Русия и шест окупирани територии.

В един руски регион полицията беше принудена да се справи с мафиотска група, която препродаваше бензин на тройна цена.

Отчаяните опити на шофьорите идват на фона на признанието на руския лидер, че страната му е изправена "пред известен недостиг на гориво".

Припомняме, че още в петък властите в анексирания от Русия Крим обявиха "извънредна ситуация“ заради недостиг на гориво и прекъсвания на електрозахранването, предизвикани от украински атаки срещу логистични вериги и петролни съоръжения.

Няколко часа по-рано, обръщайки се към конгреса на партията „Единна Русия“, Путин каза: „Вие добре знаете, че проблемите продължават както за автомобилистите, така и за бизнеса.

„За съжаление, все още има опашки на бензиностанциите и намирането на правилния вид бензин не винаги е лесно.“