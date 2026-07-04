Как руска обществена телевизия помогна за унищожаването на секретна фабрика от Украйна?

Репортаж на руската държавна телевизия, в който се твърди, че се показва фабрика за отбранително оборудване, е помогнал на Украйна да нанесе опустошителна ракетна атака. Украинските анализатори на разузнаването с отворени източници и разследващата група InformNapalm заявиха, че кадри, излъчени от регионалната телевизионна станция Волгоград няколко дни преди ракетната атака на 27 юни, разкриват подробности за фабриката за отбранително оборудване "Титан-Барикади", които по-късно са били използвани за идентифициране на цели в комплекса.

Подигравайки се на главния редактор на станцията Артьом Ямщиков, InformNapalm заяви в публикация в X:

"Благодарение на Артьом и неговата професионална работа... успяхме да научим много интересни неща за текущите операции на предприятието."

Телевизия Волгоград излъчи репортажа на 21 юни, в който участва главният конструктор на завода и невиждани досега производствени площи, твърдейки, че на зрителите са показани съоръжения, обикновено скрити "от любопитни очи".

"Работата толкова се хареса на украинските отбранителни сили, че на 27 юни те решиха спешно да извършат лично посещение на фабриката, използвайки ракетата FP-5 Flamingo", съобщи InformNapalm.

Групата шеговито добави, че ще препоръча журналистите за "възпоменателни награди, изработени от фрагменти от предприятието "Титан-Барикади".

Могъщото Фламинго

Атаката срещу предприятието "Титан-Барикади" в южния руски град Волгоград се превърна в един от най-ясните публично документирани примери за нарастващото използване от страна на Украйна на вътрешно разработената крилата ракета FP-5 "Фламинго".

Според украинския OSINT анализатор от Днипро OSINT, известен като Харбуз, броят на изстрелванията на ракети "Фламинго", идентифицирани чрез отворени източници, се е увеличил от 23 през март на 39, докато броят на попаденията, потвърдени като успешни, се е увеличил от две на шест.

Три от тези потвърдени попадения са станали по време на атаката във Волгоград, което я прави най-успешната публично документирана ракетна операция до момента, каза той.

"Бих искал да ви напомня, че резултатите от по-голямата част от изстрелванията остават неизвестни за обществеността. Това, което виждате тук, е просто сурова статистика, базирана на данни от отворени източници", добави Харбуз.

Сателитните снимки, публикувани след атаката, изглежда показват, че производствено хале в "Титан-Барикади" е било разрушено. Украински военни заявиха, че фабриката произвежда оборудване за руските въоръжени сили, включително компоненти, свързани с ракетната система "Искандер".