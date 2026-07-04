Скъпата яхта на Владимир Путин бяга към Арктика?

Луксозната суперяхта на стойност 100 милиона паунда, за която се смята, че е собственост на Владимир Путин, бяга от Европа, за да избегне атаки с украински дронове.

82-метровата Graceful е забелязана да пресича бреговете на Норвегия с цел да достигне северното руско пристанище Мурманск през следващите дни, според данни от морското разузнаване и сателитни изображения, анализирани от The Telegraph.

Тя плава под ескорта на два руски военноморски кораба и под зоркия поглед на НАТО.

Яхтата е заснета да плава с мрежи против дронове, покриващи палубата ѝ.

Тя е следена от тежко въоръжен руски разрушител клас I, "Североморск“, както и от 7500-тонен руски спасителен и патрулен кораб, "Воевода“, в поредната демонстрация на нарастващата параноя на Путин.

Конвоят се наблюдава от НАТО, докато патрулни кораби на германския и датския флот са следили корабите по време на пътуването им през Балтийско море, според високопоставен източник от НАТО.

Според документи на правителството на САЩ се смята, че Путин е предприел множество пътувания с яхтата, включително плаване в Черно море през 2021 г. заедно с президента на Беларус Александър Лукашенко.

Лукс на борда

Плавателният съд разполага с басейни със солена и сладка вода, хеликоптерна площадка, фитнес зала и защитени правителствени комуникационни системи.

Яхтата е преместена от корабостроителницата Blohm & Voss в Хамбург, Германия, в руския анклав Калининград 17 дни преди нахлуването на Русия в Украйна през февруари 2022 г.

Четири месеца по-късно САЩ определиха яхтата като блокирана собственост под санкции, принуждавайки кораба да се преименува на "Косатка“, което на руски означава "Убиец“.

Яхтата се укриваше до миналата седмица, когато се появи отново за първи път от четири години.

Автоматичната ѝ система за идентификация излъчи пътуването ѝ през Датския проток, преди да се стъмни при влизането ѝ в Северно море в понеделник.

Придружаващият кораб "Воевода“ продължи да излъчва данните за местоположението си, докато се движеше на север покрай норвежкия бряг. Очаква се конвоят да премине край северния град Тромсьо, преди окончателно да акостира в Мурманск.

"Те не искат да поемат никакви рискове. Преместват я по-далеч от украинците, след като те нанесоха удар по Кронщад", споделя Джон Форман, военно аташе на Великобритания в Москва до 2022 година,

Само преди седмица украински дронове с голям обсег атакуваха стратегическата руска военноморска база „Кронщад“ на остров Котлин, разположен на около 12 мили източно от Санкт Петербург.

Атаката във Финския залив порази един от малкото съвременни руски военни кораби "Бойкий“ (RFS Boiky), което бе ясна демонстрация на уязвимостта на руския военноморски флот далеч от фронтовата линия в Украйна.

Сателитни снимки разкриват необичайно опразнена военноморска база в Кронщад след украинските атаки. Кадри от юни миналата година показват наличието на поне девет плавателни съда повече в пристанището в сравнение със снимките на базата от сряда.

Осъзнавайки, че руската противовъздушна отбрана не е успяла да предотврати неотдавнашните удари, Путин изтегля ценните си военни активи от Балтийско море към вътрешността на страната, за да ги защити.

Страх за сигурността

През последните месеци руският президент изпитва все по-големи опасения за сигурността си.

В сряда той увеличи на 812 броя на служителите от Федералната служба за охрана, натоварени със защитата на него и семейството му.

На служителите, работещи в непосредствена близост до Путин, е забранено да използват устройства с интернет връзка, като например мобилни телефони, а в домовете на готвачите, охранителите и фотографите са инсталирани системи за наблюдение.

Освен резиденциите му в Москва, луксозният му комплекс край езерото Валдай вече разполага с общо 27 кули, оборудвани със зенитни системи "Панцир“, сочи разследване на "Радио Свобода“, базирано на сателитни снимки.

През последните години Путин все по-често предпочита уединената резиденция във Валдай. Смята се, че там живеят тайната му дългогодишна партньорка Алина Кабаева и синовете на двойката.