Бърнам към Зеленски: Великобритания е на 100% зад Украйна

Посещението на украинския президент Володимир Зеленски в Обединеното кралство изпраща "много ясно послание" за подкрепата на Лондон към Киев. Това заяви британският премиер Анди Бърнам, цитиран от PA Media и DPA.

Бърнам подчерта, че "не е случайност", че Зеленски е първият чуждестранен лидер, когото приема лично след встъпването си в длъжност. По думите му поканата има за цел да покаже, че британската подкрепа за Украйна продължава.

Двамата лидери се срещнаха на борда на самолетоносача "Кралица Елизабет", който е акостирал във военноморската база в Портсмут, отбелязва AP.

При посрещането на Зеленски британският премиер заяви, че Украйна може да разчита на Обединеното кралство "толкова дълго, колкото е необходимо". Бърнам посочи още, че възнамерява скоро да посети Украйна.

"Володимир, ти си първият лидер, когото посрещам лично, откакто заемам поста, и това не е случайно", обърна се Бърнам към Зеленски. "Целта е да се изпрати много ясно послание: ние подкрепяме Украйна на 100%, аз лично съм с вас на 100% и ще изпълня изцяло всеки ангажимент, който тази страна е поела към Украйна", добави британският премиер.

Зеленски от своя страна заяви, че отношенията между Киев и Лондон са "по-здрави от всякога", и благодари на Бърнам за думите му.

По-късно украинският президент написа в X: "Много ценим факта, че нашият екип е първият, който посещава Обединеното кралство, откакто Анди Бърнам встъпи в длъжност. Това е важен сигнал за подкрепа и премиерът ни увери, че тази подкрепа остава непоколебима".

Украйна ще произвежда британската система "Стоун клоук"

След пристигането на Зеленски Бърнам обяви, че Великобритания ще предостави на Украйна лиценз за производството на новата система за електронна война "Стоун клоук". По думите му технологията ще помогне на дроновете "да поразяват целите си и да спасяват живота на украинците".

Системата включва малко устройство, проектирано така, че да предотвратява засичането от руска страна на дрона, върху който е монтирано. Британското Министерство на отбраната вече е предоставило хиляди такива устройства на украинската армия.

"Великобритания стои рамо до рамо с Украйна и подкрепата ни остава непоколебима. Русия не трябва да се съмнява в нашата решителност и ние няма да отстъпим, докато не постигнем дълготраен и справедлив мир в Украйна", се посочва в разпространено по-рано изявление на британския премиер.

"Стоун клоук" представлява най-добрата британска иновация, която се е доказала на фронтовата линия и ще бъде от жизненоважно значение за защитата на сигурността и в двете ни страни", добавя Бърнам.

След внедряването ѝ в Украйна технологията трябва да бъде интегрирана в следващото поколение британски оръжия за удари на далечни разстояния. Сред тях е и проектът "Брейкстоп" - държавна инициатива за разработване на нискобюджетни крилати ракети.

Среща с украински военнослужещи

В рамките на визитата Зеленски, придружаван от Бърнам, ще се срещне с около 200 украински военнослужещи. Те се намират от три седмици в Обединеното кралство заради учението "Морски бриз", насочено към укрепване на бойните способности и противоминната защита в Черно море.

"Обединеното кралство е решително и непоколебимо в ангажимента си към Украйна", заяви британският външен министър Ед Милибанд. "Докато Русия продължава варварската си война, ние ще стоим рамо до рамо с Украйна", добави той.

Ден по-рано Зеленски написа в X, че иска да проведе "продуктивна двустранна среща" с Бърнам. Украинският президент изрази и готовност да сподели с Великобритания експертните познания, натрупани по време на продължаващата повече от четири години война с Русия.

По думите му този опит ще бъде полезен и при изграждането на "голям завод" за дронове във Великобритания.

"Заедно с Киър Стармър постигнахме много и трябва да продължим напред, да отворим нова страница в отношенията ни. Например, сделката за дроновете. Искам да построя голям завод във Великобритания, основан на нови технологии, и да ги споделя с нашите партньори. Готови сме да споделим целия си опит с Обединеното кралство", написа Зеленски в X.

Бърнам обещава приемственост в подкрепата за Киев

Зеленски е бил сред първите чуждестранни лидери, с които Бърнам е разговарял по телефона след встъпването си в длъжност миналия понеделник. Тогава британският премиер го поканил да посети страната "при първа възможност".

Новият британски министър-председател, който няма голям опит във външната политика, обеща да запази твърдата подкрепа за Украйна, оказвана от предшественика му Киър Стармър. Стармър посети Киев в последния си пълен работен ден като лидер на Лейбъристката партия.

Бърнам неотдавна заяви пред BBC, че правителството му ще се придържа към ангажимента Великобритания да започне да отделя за отбрана 3,5% от своя брутен вътрешен продукт до 2035 г.

На срещата на върха на НАТО в Хага миналата година Стармър се съгласи Великобритания да започне да отделя общо 5% от БВП за отбрана до 2035 г. Тогава той уточни, че допълнителни 1,5% ще бъдат насочвани към "устойчивост и сигурност".

В интервюто си за BBC Бърнам посочи, че той и финансовият министър Джон Хийли, който преди това е ръководил Министерството на отбраната, работят по осигуряването на "цялостно финансиране" на инвестиционния план за отбрана преди приемането на бюджета за следващата година.

"Изцяло се придържам към ангажимента, който сме поели към партньорите ни от НАТО", увери Бърнам, цитиран от БТА.