Как Зеленски си създаде съперник в лицето на Михайло Федоров

Изглежда, че президентът Володимир Зеленски е направил погрешна преценка.

Като освободи от длъжност изключително популярния министър на отбраната Михайло Федоров, той създаде два проблема едновременно: предизвика политическа криза, която продължава да се пренася по улиците, но в същото време и превърна един лоялен съюзник в политически опонент, чиято популярност сега съперничи на неговата собствена.

Общественото мнение категорично отхвърли решението на Зеленски да отстрани Федоров. Според проучване на Rating Group, публикувано на 22 юли, 72% от анкетираните са против освобождаването на Федоров, докато едва 5% го подкрепят.

"Зеленски даде тласък на Федоров със собствените си действия и повиши рейтинга му по този начин“, заяви пред Kyiv Independent Олексий Гаран, професор по политология в Киево-Мохилянската академия.

"Вижда се как рейтингът му скочи почти мигновено. Изявленията на Федоров на пресконференцията след освобождаването му попаднаха на благодатна почва, тъй като обществеността вече беше възприемчива към тях", добавя политологът.

Сега Федоров се нарежда до Зеленски, началника на кабинета Кирило Буданов и бившия главнокомандващ Валерий Залужни сред най-популярните политически фигури в страната, които биха могли да се кандидатират за изборна длъжност, когато условията позволят провеждането на избори.

Със своята младост, реформаторски имидж и обещание да скъса със стария, корумпиран политически елит, Федоров все повече излъчва образа, който изведе Зеленски на власт през 2019 година, като на практика се позиционира като "Зеленски 2.0“.

Доверието към Федоров

Според проучване на Rating Group, през седмицата след освобождаването му от длъжност рейтингът на доверие към Фьодоров е скочил от 35% на 65%, надминавайки този на Зеленски.

За сравнение, през 2024 година, когато заемаше поста министър на цифровата трансформация, Фьодоров се ползваше с доверието на 31,2% от анкетираните, докато 24,5% не му гласуваха доверие (според данни на Центъра "Разумков“).

Федоров заема второ място по ниво на доверие, докато начело на класацията със 70% е Залужни, който понастоящем е посланик на Украйна във Великобритания. Рейтингът на доверие към Буданов е 62% според последното проучване на "Rating Group“.

Зеленски е на четвърто място с рейтинг на доверие от 59%.

В същото проучване Федоров за първи път се появи като потенциален претендент на президентски избори. В предишни класации на електоралните нагласи името на Фьодоров изобщо не фигурираше.

От всички анкетирани 22,3% заявяват, че биха гласували за Зеленски на първи тур на бъдещи президентски избори, 14,9% биха гласували за Залужни, 13,4% биха избрали Фьодоров, а 7,2% биха гласували за Буданов.

Проучването не предоставя информация относно евентуален балотаж.

Според проучване на "Социс“, публикувано през декември 2025 г., както Залужни, така и Буданов биха победили Зеленски на балотаж.

Проучване на Rating Group, публикувано на 1 юли, представя различна картина: при евентуален втори тур между Зеленски и Залужни президентът би спечелил с малка преднина. Проучването не съдържа данни за евентуален балотаж между Зеленски и Буданов.

Нова алтернатива на Зеленски

Само седмици по-рано Федоров беше един от най-близките съюзници на Зеленски, с привидно малки политически амбиции.

Водейки кампанията на Зеленски в социалните медии по време на изборите през 2019 г., Федоров остава до президента от години, първо като съветник, след това като министър на дигиталната трансформация, а от началото на 2026 г. като министър на отбраната на страната.

Когато беше уволнен, за разлика от много други отстранени министри, Федоров реши да не отстъпва.

"Досега, по същество от януари, се оформи състезание с три коня. Двете основни опции бяха Зеленски и Залужни, с Буданов като уайлд кард“, каза политическият анализатор Володимир Фесенко пред изданието.

Фесенко заяви, че сега "се очертава четвърти потенциален кандидат, именно в лицето Федоров“.

Федоров, възприеман от мнозина като изключително ефективен, беше отстранен от поста министър на отбраната по време на правителствени рокади на 16 юли. Оттогава хиляди хора излизат по улиците с искане за възстановяването му на длъжността.

Зеленски и Федоров остават в състояние на политическо противопоставяне: президентът отказва да върне Фьодоров на поста, но му предлага алтернативни длъжности, докато бившият министър заявява, че би приел единствено поста министър на отбраната.

Гаран отбеляза, че Федоров е модерен политик и би могъл да води сложна и добре организирана предизборна кампания. Освен това той успешно отнема от електоралната подкрепа на своите потенциални съперници.

Какви са перспективите?

Въпреки бързия ръст на одобрението и доверието към него, не е ясно дали Федоров ще успее да запази тази инерция.

Фесенко отбеляза, че "настоящият скок в социологическите проучвания за Федоров до голяма степен се дължи на шума около него и се случи почти за една нощ“.

Според анализатори изборните перспективи пред Федоров ще зависят от това дали той ще се присъедини към опозицията, ще се върне в екипа на Зеленски или ще напусне политиката, за да се занимава с бизнес.

Преди отстраняването си той се възприемаше като фигура, която би могла да помогне на Зеленски да бъде преизбран или да вкара политическия му проект в парламента. Сега тази възможност изглежда малко вероятна.

"Ако Федоров се върне именно като министър на отбраната след отправянето на ултиматуми, това ще се възприеме като поражение за Зеленски и победа за Федоров“, коментира Фесенко.

Кога ще се проведат избори?

Друг важен въпрос е кога ще се проведат избори. Ако следващият избирателен цикъл е след няколко години, Федоров може да загуби своята актуалност, но Зеленски също ще се сблъска със сериозни проблеми, подчертават анализатори.

Военното положение в Украйна, наложено в началото на пълномащабното нахлуване на Русия през 2022 г., изрично забранява президентските, парламентарните и местните избори.

Единственият начин за провеждане на президентски избори е или да се отмени военното положение, или да се промени законодателството. Украйна вероятно ще проведе избори едва след края на войната, но Русия не е показала никакви индикации, че се съгласява на каквото и да е прекратяване на огъня.

Медийният издание "Украинска правда“ съобщи на 1 юли, позовавайки се на свои източници, че администрацията на Зеленски обмисля провеждането на избори тази есен и се опитва да убеди Залужни и Буданов да не се кандидатират. Съобщава се, че Залужни е отказал да се съобрази с искането, докато Буданов нито се е съгласил, нито е отказал.

Според човек, запознат с въпроса, украинското ръководство наистина е обмисляло провеждането на избори, но самите избори остават зависими от потенциално прекратяване на огъня.

Фесенко заяви, че администрацията на Зеленски е обмисляла избори тази есен, защото "политически стратезите на президента са се надявали, че условията на военно време ще обединят избирателите около главнокомандващия“.