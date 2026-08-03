Нетаняху с резерви към плана на Тръмп за Газа

Израел е изразил пред Съединените щати сериозни резерви към плана на президента Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа. Въпреки разминаванията примирието остава в сила, а интензивността на боевете е намаляла, предаде AFP.

Говорителят на кабинета на израелския премиер Бенямин Нетаняху Дорон Шпилман заяви, че публично представената версия на предложението "не отразява позициите на Израел".

По думите му израелските разузнавателни служби са установили, че след обявяването на примирието през октомври "Хамас" е продължил да се превъоръжава и да набира нови бойци.

Източник, близък до израелското правителство, посочи, че страната няма намерение да променя сегашните си позиции в ивицата Газа. Израел ще продължи да действа срещу всяка заплаха за цивилното население и военнослужещите, допълни той.

Спор за разоръжаването на "Хамас"

Планът на Тръмп предвижда "Хамас" да предаде оръжията си на новосъздаден палестински управленски комитет. Предложението включва и постепенно изтегляне на израелските сили от ивицата Газа.

Израел обаче настоява, че няма да започне изтегляне, докато палестинското движение не бъде действително разоръжено.

Разминаването е пореден знак за напрежение между Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху. Израелският премиер, който е изправен пред парламентарни избори през октомври, многократно е подчертавал близките си отношения с американския президент.

Ударите продължават въпреки примирието

Макар прекратяването на огъня да остава в сила, Израел продължава да извършва въздушни удари и контролира над 60% от територията на ивицата Газа.

Според властите в анклава от началото на примирието са загинали повече от 1200 палестинци.

Израелската армия съобщава за петима убити военнослужещи и един цивилен изпълнител през същия период, пише БГНЕС.