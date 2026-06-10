Проф. Замфиров: Висшето образование е хронично недофинансирано

Според проф. Милен Замфиров, декан на Факултета по науки за образованието и изкуствата към Софийския университет "Св. Климент Охридски”, реформата в образованието е изправена пред предизвикателства в последните години.

В гостуването си в предаването “България сутрин” деканът сподели, че през последните години се наблюдава, че финансирането не само не се увеличава, но в определени моменти дори се свива, а това оказва сериозен натиск върху цялото висше образование.

Въпросът за подобряване на системата, по думите на проф. Замфиров, е от първостепенно значение, особено когато става въпрос за осигуряването на качествени кадри във всички направления.

Съкращаване на бакалавърските програми

Пред Bulgaria ON AIR проф. Замфиров коментира и възможността за съкращаване на срока на обучение за бакалавърска степен от четири на три години. Според него, макар да има такива предложения, подобна промяна няма да доведе до желания положителен ефект.

Деканът коментира, че самите учебни програми ще бъдат съкратени, което означава на практика, че се съкращава учебен материал. Според него, това би довело до намаляване на субсидиите с 25%, което неизменно би се отразило негативно върху качеството на образователния процес.

Проф. Замфиров припомни, че преди пет години е била приета стратегия, която допуска съкращаване на бакалавърските програми, но това трябва да става след общо съгласие на всички университети за конкретните направления.

Финансови приоритети на държавата

"Парите никога не достигат. Всяка година ще коментираме това, че парите не достигат. Дали ще е в една или друга област, те наистина не достигат. Трябва да се изведат няколко основни приоритета на държавата, върху какво ще акцентират, къде ще финансират даден сектор от нашия живот, образование, медицина и оттам нататък да се инвестират пари в тази област", заключи проф. Замфиров.

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