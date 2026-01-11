Кой е новият Ага Хан – запознайте се с принц Рахим ал-Хусейни, наследникът на 13-милиардна империя

Със смъртта на Ага Хан IV светът загуби духовен лидер, милиардер филантроп и една от най-добре свързаните фигури с кралските особи по света. Принц Карим ал-Хусейни, наследственият духовен имам на шиитските имами исмаилски мюсюлмани, беше и близък приятел на покойната кралица Елизабет и крал Чарлз. Всъщност когато Ага Хан IV почина на 88-годишна възраст на 5 февруари, Негово Кралско Височество беше „дълбоко натъжен“ и се свърза със семейството на принца, за да изрази съболезнованията си.

А сега той удостои наследника си с титлата „Негово Височество“. След разпечатването на завещанието на принц Карим, неговият полубритански син, принц Рахим ал-Хусейни, е обявен за Ага Хан V. На 53-годишна възраст принц Рахим не само ще поеме поста от баща си като духовен водач на приблизително 15 милиона души, но и ще бъде наследник на филантропска империя на стойност 13 милиарда долара.

Майката на Ага Хан V е първата съпруга на баща му, принцеса Салима. Преди това известна като Сара Крокър Пул, бившият британски модел е една от последните дебютантки, представени на покойната кралица, и се омъжва за принц Карим, след като се разделя с лорд Джеймс Чарлз Крайтън-Стюарт, син на Джон Крайтън-Стюарт, 5-и маркиз на Бют.

Принц Рахим е получил образование в Съединените щати и сега живее в Швейцария. Той има двама сина, които се раждат от вече разпадналия се брак с бившия американски модел Кендра Спиърс. Двамата се женят през 2013 година, след като тя приема исляма и се нарича принцеса Салва Ага Хан. Разводът им е финализиран през 2022 година.

