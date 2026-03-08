България има съкровища за цял музей с експонати като в Лувъра

Съкровищата на България не получават вниманието, което заслужават. Тази теза коментира в предаването "Операция История" художникът Станка Желева - дъщеря на първия демократично избран президент Желю Желев.

"България има толкова много съкровища и толкова различни цивилизации и култури, че можем да направим музей като Лувъра с експонати не по-малко забележителни от тези, които са там. С тази разлика, че те са намерени тук - в България, а не донесени от цял свят и по неведоми пътища пристигнали в музея. Всички тези съкровища са намерени тук, но просто не са достатъчно добре показани", категорична беше Желева.

Тя смята, че трябва да се промени концепцията за музеите у нас.

"Това е една много голяма моя болка. Българските музеи са наистина с невероятни съкровища и толкова зле представени, толкова малко популяризирани. Просто нищо не се прави, за да ги познаваме", посочи художникът пред Bulgaria ON AIR. "Нашето национално самочувствие се свежда до хора, шевици, бъклица и дрян, кисело мляко. А ние имаме невероятни исторически артефакти. И стигаме до един много важен за мен въпрос. Например нещо, с което ние можем да се идентифицираме пред целия свят, и с което сме допринесли най-много за световната култура, това е азбуката - българската азбука", заяви Желева.