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Асиметричните рокли превземат сезона

Много модерни са сега

06.06.2026 | 16:45 ч. 3
Снимка: iStock/michaelpuche

Снимка: iStock/michaelpuche

 Пролетта е в разгара си, дори наближаваме към нейния край, лятото се задава.
Времето е слънчево и топло, ще става по-горещо и подменяме гардероба.

В този преходен момент един определен тренд превзема модния свят, издават от британския "Cosmopolitan".
През топлите месеци често залагаме на рокли - с тях може е по-прохладно, леко, показват плът и правят визията по-стилна.

Роклите са идеални както за разходки в парка, така и за арт и музикални фестивали, за плажове, за летни концерти, за лежерни пикници и т.н.

Ако сте решили да се сдобиете с нови рокли за пролетта и лятото, ще сте в крак с тенденциите, ако заложите на един определен вид.

Става дума за рокли, които са асиметрични и дори често биват стравнявани с носни кърпички.

Тези рокли са с различна дължина в различните части и от различни страни.

Обикновено са по-къси отпред и по-дълги отзад, но може да има и други интересни комбинации.

Някои са на воали, които се редуват един след друг - къс и дълъг.

Важното е да няма симетрия, да има много неизравнени части, неравни къдрици и т.н.

Този тип рокли бяха много популярни през 70-те години, а сега отново ще са истинска звезда.

Още за тенденцията и снимки - вижте в teenproblem.net

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Тагове:

мода тенденции рокли асиметрични рокли
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