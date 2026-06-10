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Оливия Уайлд и Джейсън Момоа се обединиха с бившите си за завършването на децата си

Не всички бивши двойки в Холивуд са в лоши отношения

10.06.2026 | 20:36 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Джейсън Съдейкис и бившата му Оливия Уайлд се събраха отново на церемонията за дипломирането на дъщеря им в Лос Анджелис.

Двамата актьори успяха да запазят приятелските си отношения, въпреки сложната си раздяла отпреди няколко години.

Съдейкис и Уайлд бяха видени да загърбват сложното си минало, за да отпразнуват важен етап от обучението на дъщеря си Дейзи.

Звездата от „Тед Ласо“ и бившата му половинка се появиха като истински екип и в отлично настроение,  горди от малката си наследница.

Съдейки по снимките, нещата между двамата не могат да изглеждат по-добре – ярък контраст с драмата, която някога съпътстваше неприятната им раздяла.

Само преди няколко години на Оливия бяха връчени документи за попечителство, докато тя беше на сцената на CinemaCon през 2022 г.... една от няколкото хаотични глави от живота ѝ, които последваха края на седемгодишния ѝ годеж с Джейсън.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

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