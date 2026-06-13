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Маникюр син басейн - летен хит

Нова тенденция при ноктите

13.06.2026 | 15:45 ч. 0
Снимка: iStock/Philipp Berezhnoy

Снимка: iStock/Philipp Berezhnoy

Лятото вече съвсем наближи. Скоро официално ще посрещнем летния сезон, макар и много хора да считат, че той е започнал още в началото на юни.

Времето става все по-слънчево и топло, дните са по-дълги, ще прекарваме все повече време навън и започваме да вадим прохладните летни дрехи - късите панталонки, кроп топовете, тънките и сладки потничета и тениски.

Но има и още една много важна част от визията, а именно - маникюрът. И още в самото начало на лятото виждаме една тенденция при него, която ще превземе сезона. Става дума за нокти, лакирани в синьо басейн, съобщават от британския "Cosmopolitan".

Маникюрът бива наричан още "ден край басейна".

Не е изненада, че сега той е хитов. Като цяло, през 2026 г. синьото е на почит и всякакви негови нюанси са хит.

А това свежо синьо е идеално за лятото. Именно юни е месецът, в който повечето хора започват да ходят по басейни или на първите морски почивки в страната.
Така че - със сини нокти басейн сте в тон с лятното настроение.

Какъв точно е този син нюанс? Просто си представете цвета на водата в повечето басейни и имате отговор. Нито прекалено тъмно, нито прекалено светло или бледо синьо. Цветът е весел, игрив, свеж, изпъкващ, ярък, наситен - но не прекалено.

Може да има леки зелени оттенъци, да напомня малко и за морската вода, но повече за тази в басейните. Говорим за тюркоазено и аквамарин синьо, което просто се забелязва навсякъде и ви прави лъчезарни, жизнерадостни, готови за лятото и за приключения.

Още за тренда и снимки - вижте в teenproblem.net

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Тагове:

красота нокти тенденции синьо басейн маникюр лято
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