Около 100-120 евро ще струва подготовката на ученик в Гърция за учебната година

Около 100-120 евро на дете ще са необходими тази година за закупуването на основните ученически пособия в Гърция преди началото на учебната година, съобщи гръцката обществена телевизия ЕРТ, позовавайки се на журналистическо проучване по темата.

В информацията е уточнено, че в тази сума не са включени ученическата раница, както и някои допълнителни неща като чанта за храна или бутилка за вода.

Според данните от проучването цените на основните ученически принадлежности остават приблизително на нивата от миналата година, но крайната сума за всяко семейство зависи от избора на различните видове продукти и от нуждите на детето.

Посочените 100-120 евро са ориентировъчен разход за ученически пособия като тетрадки, материали за рисуване и други принадлежности и не се отнасят конкретно за определен клас или възрастова група, конкретизира обществената телевизия ЕРТ.

Най-голяма разлика има при цените на ученическите раници, които варират от 15 до 100 евро. Тяхната стойност не е включена в изчислената основна сума.

Класическа синя тетрадка от 50 листа може да бъде купена за най-малко 0,49 евро, а цената на тетрадките по математика е между 1,59 и 2,50 евро. Тетрадките за писмени работи струват между 0,80 и 2 евро. Спирална тетрадка с два раздела се предлага на цени от 1 до 8 евро. Блоковете за рисуване с акварел струват между 2,25 и 15 евро, като средната им цена е около 3,50 евро. Комплект от 12 флумастера, както и комплект четки, могат да бъдат намерени на цени от около 2,50 евро, като по-скъпите варианти достигат до 10 евро. С наближаването на началото на учебните занятия родителите в Гърция вече започнаха покупките на необходимите ученически принадлежности.

Свързани статии Намаляват цените на храни и продукти в Гърция от 31 август

Учебната година в Гърция започва на 11 септември.

(Кореспондент на БТА в Атина Иван Лазаров)