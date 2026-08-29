Λивърпул пак не успя: "Червените" се спасиха с 2:2 срещу Нотингам

Ливърпул и Нотингам завършиха 2:2 в мач от втория кръг на Висшата лига. Гостите на два пъти повеждаха в резултата чрез Дан Ндой и Морган Гибс-Уайт от дузпа, но "червените" стигнаха до точката с голове на Александър Исак и Виктор Муньос, пише gol.bg.

Двубоят започна на високо темпо, като и двата тима опитваха да атакуват. В 12-ата минута Нотингам пропусна отлична възможност. Центриране на Айна стигна до Ндой в близост до вратата, но блестяща намеса на Жаке предотврати попадението.

Отборът на Оливер Гласнер успяваше да създаде по-сериозни опасности, а при следващата Игор Жезус се озова на добра позиция, но ударът му бе блокиран от Керкез. Изстрел с глава на Ндой пък не намери целта. По-активната игра на гостите даде резултат в 24-ата минута. Тогава дълго подаване намери Жезус зад защитата. Бразилецът спря за Гибс-Уайт, който пусна към Ндой, а швейцарският национал откри резултата.

Ливърпул опита да отговори и реализира в 32-ата минута.

Попадението на Вирц обаче бе отменено поради засада на Фримпонг, който му подаде. Германският национал бе близо до гол малко по-късно, когато отправи удар с глава, но Селс блесна с великолепно спасяване.

Мърсисайдци се хвърлиха напред през втората част, но оставяха огромни пространства за бързи атаки на съперника и изглеждаха уязвими. Все пак Ливърпул успя да изравни след час игра.

В 66-ата минута в игра за гостите влезе новото попълнение Лиъм Делап, който направи своя дебют. Малко след влизането си Делап изпълни бързо тъч и Неко Уилямс излезе сам срещу Алисон. Той стреля покрай вратата, а вратарят го докосна и бранителят падна в наказателното поле. Съдията отсъди дузпа, която Гибс-Уайт реализира без проблем - 1:2.

В 82-ата минута "червените" отново успяха да изравнят. Тогава Вирц намери Муньос в наказателното поле. До края домакините натиснаха, но не успяха да стигнат до успеха.